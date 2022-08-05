Ракетные удары и смена авиарейсов: Израиль призывает 25 000 резервистов из-за обострения в Газе

На Ближнем Востоке неспокойно. На фоне обострений между Израилем и Палестиной 5 августа израильская сторона объявила о призыве 25 000 резервистов.

В то же время система "Железный купол" перехватывает выпущенные по Израилю ракеты. В центре и на юге Израиля раздаются сирены.

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Минобороны одобрило решение о призыве

Решение о призыве резервистов одобрил министр обороны Израиля Бенни Ганц, который вместе с премьер-министром страны Яиром Лапидом обратился к гражданам, несмотря на шаббат. Во время обращения они заявили о том, что не стремятся продолжить сделку в Секторе Газа, однако не боятся и ее и при необходимости будут противодействовать.

После ракетных обстрелов Израиля "Исламский джихад", лидера которого ликвидировали днем, взял на себя ответственность за атаку. Израильская армия нанесла ответный удар, атакуя склады боеприпасов и другие стратегические объекты "Исламского джихада".