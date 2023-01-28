России нужно больше времени, – Гуменюк сказала, что сейчас "защищает" нас от массированной атаки

В Черном море корабли оккупантов находятся вдали от досягаемости украинских сил. Враги пока имеют залп из 12 "Калибров".

Об этом для 24 Канала рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что украинские защитники уже опробовали разные средства на российских кораблях.

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"Корабельная группировка Черноморского флота держится в том же ракетобезопасном для себя районе, скрываясь от мыса Тарханкут вплоть до Новороссийска. И сейчас состоит из 12 кораблей. Среди них осталось 2 ракетоносителя – надводный и подводный", – сказала Гуменюк.

Есть опасность

По словам пресс-секретаря, сейчас общий залп "Калибров" составляет 12 единиц и это не так много, поскольку раньше было более 20 или до 40. Однако Гуменюк подчеркнула – это мощный запас, который враг может применить необязательно во время массированной ракетной атаки.

"Калибр" является высокоточным оружием и враг пытается бить по конкретным объектам критической инфраструктуры. Поэтому расслабляться рано. Надо как можно дальше держаться от таких объектов и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", – сказала спикер.

Обратите внимание – Наталья Гуменюк об активности врага на Юге: смотрите видео

Авиация и дроны

Гуменюк рассказала, что сейчас на Юге не наблюдается активности вражеской авиации. Она нуждается в снаряжении и обслуживании после массированной ракетной атаки 26 января.

Учитывая, что оккупанты переместили свои самолеты на аэродромы как можно дальше, то есть элемент слаженности действий. То есть, им нужно больше времени на возобновление взаимодействия. Поэтому от массированных ракетных атак, например, сейчас нас немного защищают погода, время и обстоятельства, но помните, что сейчас у них еще остались иранские дроны, – подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что порывистый ветер на Юге не способствует запуску, но погода меняется. Пока критических изменений в применении иранских дронов нет, но ОК "Юг" фиксирует, что враг использовал более дешевый способ баражировочных снарядов для разведки сил ПВО и после этого запускал ракеты.

"Это можно трактовать как новую тактику, но мы ее просчитали еще раньше. Может также отметить, что в последнее время оккупанты предпочитают ночь. Таким образом хотят защитить дроны от другого оружия, кроме ПВО, которое мы тоже удачно используем", – добавила Гуменюк.