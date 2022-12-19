У войны нет выходных, – Данилов о возможных атаках россиян на новогодние праздники

Российские военные продолжают атаковать Украину как не крылатыми ракетами, так иранскими дронами. Алексей Данилов рассказал, будут ли удары на новогодние праздники.

Своими предположениями Секретарь СНБО поделился в интервью. Он подчеркнул, что нужно всегда быть готовыми к ракетным ударам со стороны России.

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Будет ли атака на новогодние праздники

По словам Данилова, он – не мольфар. Так что не может сказать, когда конкретно враг совершит очередную атаку. И будет ли терроризировать нашу страну во время новогодних праздников. Но он подчеркнул, что нам следует быть готовыми к возможной угрозе со стороны Кремля.

В войне нет выходных, нет каких-то праздников, нет вещей, на которые мы можем не обращать внимания. Должны быть готовы ко всему. Это сложный период для нашей страны,

– подчеркнул он.

Поэтому особенно важно не игнорировать воздушную тревогу во время праздников. Россияне чрезвычайно коварны. И они могут нанести ракетный удар в любое время. И в новогоднюю ночь, и на Рождество Христово.

Массированные удары все еще возможны

Как отметил Данилов, Россия действительно не владеет огромным количеством ракет. Об этом свидетельствуют ее попытки получить необходимое вооружение в Иране. Но украинская сторона делает все возможное для того, чтобы соответствующие поставки сорвать. Впрочем, никто не может гарантировать результат.

Потому что Иран с 1979 года живет, скажем так, в собственной парадигме, в собственном мире,

– отметил Данилов.

Но сам факт того, что России необходимы иранские ракеты – демонстрация проблем с внутренней способностью производить опасное вооружение. Да, враг все еще занимается изготовлением ракет. Но этого количества недостаточно, если учитывать, сколько он использует для массированных атак.

Напомним, что 16 декабря российские военные совершили массированную ракетную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Тогда оккупанты выпустили 76 ракет: 72 крылатые и 4 управляемые авиационные. 60 из них, по словам Валерия Залужного, удалось сбить.

Захватчики для этой атаки использовали самолеты Ту-95МС, из которых выпускали ракеты Х-555 и Х-101. Кроме того, из акватории Черного моря запускали "Калибры". Не вошли в статистику ракеты из комплексов С-300, которыми враг также атаковал прифронтовые регионы.