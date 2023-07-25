Массированные удары России по Югу Украины: в британской разведке объяснили действия оккупантов

Российские оккупанты активизировали удары по Одессе и другим районам Юга Украины. Во время атак использовалось необычное количество ракет Х-22 весом 5,5 тонн, предназначенных для уничтожения авианосцев.

Об этом заявили британские разведчики. Отметим, что в результате российских ударов по Одессе пострадало много людей.

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Что известно о новой волне вражеских ударов по Югу Украины

В британской разведке заявили, что повреждения коснулись нескольких зернохранилищ в Черноморском порту, южнее Одессы и исторического центра города.

Также 24 июля оккупанты нанесли удар дронами-камикадзе по докам на реке Дунай – примерно в 200 метрах от румынской границы.

Разведчики считают, что в период с августа 2022 по июнь 2023 года, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива, Россия в целом воздерживалась от нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в южных портах.

Таким образом, поскольку России не удалось возобновить соглашение, Кремль, вероятно, чувствует себя менее политически ограниченным и пытается нанести удары по целям в Одессе, считая, что Украина сохраняет военные активы в этих районах.

С самого начала войны ударная кампания России характеризовалась плохой разведкой и неэффективным процессом таргетинга,

– отметили в британской разведке.

Воздушные атаки для Юга будут очень опасны

Напомним, что недавно Наталья Гуменюк сообщала, что враг будет продолжать терроризировать Одесскую, Николаевскую и Херсонскую. По ее словам, воздушные атаки для южных регионов остаются очень опасными.

"Южные регионы – под прицелом врага. Поскольку они еще не избрали то, за что начинали борьбу. Оккупанты хотели пересмотр зернового соглашения в их пользу, то есть чтобы прерогатива была за ними, хозяйствование в Черном море за ними и попутное ослабление санкций", – заявляла Гуменюк.