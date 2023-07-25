Про це заявили британські розвідники. Зауважимо, що внаслідок російських ударів по Одесі постраждало чимало людей.

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Що відомо про нову хвилю ворожих ударів по Півдню України

У британській розвідці заявили, що пошкодження торкнулися кількох зерносховищ у Чорноморському порту, на південь від Одеси та історичного центру міста.

Також 24 липня окупанти завдали удару дронами-камікадзе по доках на річці Дунай – приблизно за 200 метрів від румунського кордону.

Розвідники вважають, що у період із серпня 2022 року по червень 2023 року, коли ще діяла Чорноморська зернова ініціатива, Росія загалом утримувалася від завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в південних портах.

Таким чином, оскільки Росії не вдалося відновити угоду, Кремль, ймовірно, почувається менш політично обмеженим і намагається завдати ударів по цілях в Одесі, бо вважає, що Україна зберігає військові активи в цих районах.

Із самого початку війни ударна кампанія Росії характеризувалася поганою розвідкою та неефективним процесом націлювання,

– наголосили у британській розвідці.

Повітряні атаки для Півдня будуть дуже небезпечними

Нагадаємо, що нещодавно Наталія Гуменюк повідомляла, що ворог продовжуватиме тероризувати Одещину, Миколаївщину та Херсонщину. За її словами, повітряні атаки для південних регіонів залишаються дуже небезпечними.

"Південні регіони – під прицілом ворога. Оскільки вони ще не виборили те, за що починали боротьбу. Окупанти хотіли перегляд зернової угоди на їхню користь, тобто щоб прерогатива була за ними, господарювання у Чорному морі за ними і попутне послаблення санкцій", – заявляла Гуменюк.