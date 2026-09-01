"Ждите гостей": в Fire Point анонсировали новые удары по России ракетами "Фламинго"

Компания Fire Point заверила россиян, что летняя кампания ударов по ним перерастет в осеннюю. Врагу следует ожидать новых налетов дронов, а также ракет "Фламинго".

В Fire Point опубликовали шуточное видео, к которому оккупантам стоит отнестись со всей серьезностью.

Какой будет осень в России?

На видео розовый фламинго говорит о том, что оккупанты за лето "не усвоили кармический урок" и анонсирует "встречу в суде Божьем". Далее на кадрах появляются последствия предыдущих ударов по России – горящие нефтеперерабатывающие заводы и склад маркетплейса Ozon. Также показано, как происходит запуск ракет и беспилотников, которые производит компания.

Напоминаем нашим врагам, что карма и мы работаем. Так что ждите незваных гостей,

– говорится в описании к видео.

Россиян все-таки заставят усвоить кармический урок: смотрите видео

Напомним, что только в августе 2026 года украинское оружие компании Fire Point поразило 76 целей в российском тылу. Среди наиболее важных ударов – атака на три корабля Черноморского флота России, остановка Орского НПЗ и поражение ракетно-космического центра "Прогресс".

Как сообщили в Fire Point, во время августовских атак украинские военные использовали дроны FP-1 и ракеты "Фламинго". Некоторые цели находились на расстоянии до 1500 километров от границы Украины.

К слову, Fire Point также разрабатывает баллистические ракеты для ВСУ. Ракета FP-7 уже прошла испытания и сейчас проходит кодификацию. По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, FP-7 может начать применяться против целей в России уже осенью 2026 года. В то же время ракета FP-9, заявленная дальность которой составляет 800–850 километров, находится на более раннем этапе подготовки.