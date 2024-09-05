Самый главный признак террориста: чего хочет достичь Путин ежедневными ударами по Украине

Россия буквально каждый день наносит новые ракетные и беспилотные удары по Украине. Путин еще раз показывает, что он – террорист.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что одна из основных задач террористов – достичь своих требований через давление на заложников.

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Путин – террорист

Как отметил Свитан, в Путине до сих пор сидят питерские "подворотни", в которых он воспитывался. Он – подлый бандит и террорист, что видно из его поступков.

Мы видим это по его действиям. Он что-то предлагает. И тут же идут значительные обстрелы. Видели это во время зерновой сделки, когда был удар по Виннице. Или когда приезжал Моди. После того была масштабная с более 200 ракетами и дронами,

– сказал Свитан.

Главное требование Путина – капитуляция Украины. Он это попытается достичь, в частности, через убийства украинцев. Это заложники ситуации, которая сложилась.

Обратите внимание! 4 сентября Россия нанесла ракетный удар по Львову. В результате атаки погибли 7 человек. 64 человека обратились за медицинской помощью.