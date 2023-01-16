Политтехнолог назвал 2 главные цели российских ракетных обстрелов по Украине

Россияне продолжают наносить массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Считалось, что это тактика командующего воздушно-космическими силами государства-агрессора Сергея Суровикина.

Однако это совершенно не его идея. Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"Вся стратегия Суровикина очень проста – наливай и пей. Он ничем не управляет, это понятно", – убежден политтехнолог.

Очевидно, не Суровикин решил, что нужно бомбить энергетическую инфраструктуру. Это придумали люди в Кремле – высшее российское руководство.

"Ну, какой Суровикин? Вы видели его лицо? Вы слышали, как он разговаривает? Он не знает, что такое энергетика и как устроен электрический ток. Он не мог этого знать", – отмечает Шейтельман.

А вот Михаил Мишустин, акцентирует политтехнолог, мог знать. Так что все это никак не привязано к Суровикину.

"Безусловно, от смены мест военных преступников сумма не меняется – ни тактика, ни стратегия", – отмечает Шейтельман.

Какие цели ракетных обстрелов

По словам политтехнолога, есть только две цели ракетных атак по Украине:

Первая – оставить нас без света и тепла, чтобы украинцы умирали от воспаления легких или других болезней;

Вторая – уничтожать людей физически с помощью ударов по центру Киева, Краматорскому вокзалу, торговым центрам и роддомам.

Да, россияне хотят убить как можно больше украинцев. Геноцид – это их цель. Или ты идешь в концлагерь, тебя перевоспитывают, чтобы ты стал русским, или, если ты украинец, тебя должны убить. Их цель – сделать это как можно скорее. Других нет. Вот и вся стратегия, вот и вся тактика,

– уверяет политтехнолог.

Но ключевое то, что украинцы не сдаются. А россияне рассчитывают, что сдадимся.

"Они даже "подсовывают" нам законсервированного Медведчука, который должен нам понравиться. Что мы скажем: "Вот наш спаситель! Зачем мы терпим эти ракетные обстрелы и живем с генераторами, когда есть замечательный Медведчук? Это полная ахинея. Но они думают, что такое возможно", – отмечает Шейтельман.

Более того, оккупанты говорили, что мы не переживем зиму. "Вчера мы перешагнули половину зимы, осталось 44 дня до весны. Поэтому эту зиму мы с вами как-нибудь переживем", – подытожил Шейтельман.

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