Однак це абсолютно не його ідея. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Вся стратегія Суровікіна дуже проста – наливай та пий. Він нічим не керує, це зрозуміло", – переконаний політтехнолог.

Вочевидь, не Суровікін вирішив, що треба бомбити енергетичну інфраструктуру. Це вигадали люди в Кремлі – вище російське керівництво.

"Ну який Суровікін? Ви бачили його обличчя? Ви чули, як він розмовляє? Він не знає, що таке енергетика і як влаштований електричний струм. Він не міг цього знати", – наголошує Шейтельман.

Натомість Міхаіл Мішустін, акцентує політтехнолог, міг знати. Тож усе це ніяк не прив'язане до Суровікіна.

"Безумовно, від зміни місць воєнних злочинців сума не змінюється – ні тактика, ні стратегія", – відзначає Шейтельман.

Які цілі ракетних обстрілів

За словами політтехнолога, є лише дві цілі ракетних атак по Україні:

Перша – залишити нас без світла і тепла, щоб українці помирали від запалення легких або інших хвороб;

Друга – знищувати людей фізично за допомогою ударів по центру Києва, Краматорському вокзалу, торгових центрах та пологових будинках.

Так, росіяни хочуть вбити якомога більше українців. Геноцид – це їхня мета. Або ти йдеш у концтабір, тебе перевиховують, щоб ти став росіянином, або, якщо ти українець, тебе мають вбити. Їхня ціль – зробити це якомога швидше. Інших немає. Ось і вся стратегія, ось і вся тактика,

– запевняє політтехнолог.

Однак ключове те, що українці не здаються. А росіяни розраховують, що здамося.

"Вони навіть "підсовують" нам консервованого Віктора Медведчука, який має нам сподобатися. Що ми скажемо: "Ось наш рятівник! Навіщо ми терпимо ці ракетні обстріли й живемо з генераторами, коли є чудовий Медведчук?" Це повна ахінея. Але вони думають, що таке можливо", – зауважує Шейтельман.

Ба быльше, окупанти говорили, що ми не переживемо зиму. "Вчора ми переступили половину зими, лишилося 44 дні до весни. Тому цю зиму ми з вами якось переживемо", – підсумував Шейтельман.

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