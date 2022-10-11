Россия сама открыла сундук Пандоры: Жданов предположил, каким может быть ответ ВСУ
На массированный ракетный обстрел Украины ВСУ могут ответить ударами по территории России. Западные партнеры не дают нам ракеты дальностью 300 километров, однако беспилотники могут достать даже в Москву.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал . Ранее сообщалось о том, что в Винницкой области дронами-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС .
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Россияне достают в Украину и из Каспийского, и из Черного морей
Жданов отметил, что ракеты, которыми Россия атакует Украину, имеют дальность полета 1500 – 2500 километров. Потому даже с территории Каспийского моря они могут покрыть всю территорию Украины. "Калибры", запускаемые в основном с Черного моря, также имеют дальность полета 1500 километров. Из Беларуси могут прилетать ракеты "Искандеры" и С-300.
Это 500 км и 200 км соответственно. Поэтому вопрос "Как это возможно?" вообще не стоит. У нас нет противоракетной обороны. Наше ПВО пытается бороться с ракетами, не имея для этого основного назначения. Достаточно успешно, потому что более 50% сбито – это успех,
– заметил военный эксперт.
Жданов предположил, каким может быть ответ ВСУ на массированные ракетные удары по Украине: смотрите видео
Ответ ВСУ
Он продолжил, что американцы не дают ракет для систем типа HIMARS с дальностью более 300 км. Однако мы найдем выход, и он уже найден, его нужно просто развивать. А именно – беспилотники.
"Россия сама открыла ящик Пандоры. Она показала, что беспилотники могут летать очень далеко, даже до Калуги, а там и до Москвы остается всего 270 километров. Итак, я думаю, что мы ответим, и наш ответ не заставит себя долго ждать", – подчеркнул Жданов.
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