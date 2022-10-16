Вскоре Россию ждет деградация запасов ракет большой дальности, – разведка Британии

Российские военные не прекращают ракетный террор по мирному населению Украины. Впрочем, предполагают в британской разведке, скоро это может завершиться.

По крайней мере, когда речь идет о ракетных ударах с большого расстояния. По данным разведки, в России скоро могут значительно сократиться запасы соответствующих ракет.

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Предстоящие атаки могут сократиться

В разведке напомнили о массированном ракетном ударе, нанесенном оккупантами 10 октября. Его россияне совершили якобы, чтобы отомстить за взрывы на Крымском мосту. Но данные аналитиков свидетельствуют о том, что к этой атаке захватчики готовились заранее.

Тогда, отмечают в разведке, оккупанты выпустили более 80 крылатых ракет. Более половины из них, как сообщили в Минобороны Украины, были сбиты. Остальные вражеские снаряды попали как в критическую инфраструктуру ряда областей, так и в гражданскую. К сожалению, тогда не обошлось без погибших и пострадавших.

Но вскоре таких ракетных ударов может оказаться значительно меньше. Прежде всего, это связано с тем, что оборонная промышленность страны-агрессора просто не успеет выпустить столько передовых боеприпасов.

И если враг продолжит совершать такие бездумные атаки, которые не приносят ему никаких преимуществ на поле боя. То очень скоро, убеждены в разведке, столкнется с дефицитом российских ракет дальнего радиуса действия. Так что может произойти такое, что, по крайней мере, из определенных направлений угроза несколько утихнет.

Но риск ракетных ударов сохраняется

Но расслабляться не стоит. Прежде всего, следует понимать, что у врага все еще достаточно ракет для если не массированных, то регулярных ракетных ударов. К примеру, накануне он атаковал Киевщину, попав в объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, захватчики открывают огонь из артиллерии и используют ЗРК типа С-300 для обстрелов мирного населения.

В последнее время неспокойно в небе над Украиной также из-за использования дронов-камикадзе. И хотя их и называют "ракетами для бедных", они несут немалую угрозу.

Ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Как только раздаются сирены – отправляйтесь к укрытию. Там следует находиться, пока не прозвучит отбой. Только тогда можно осторожно покидать убежище. Берегите себя и будьте ответственны за свою жизнь.

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