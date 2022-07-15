Не может быть безнаказанности, – как мир реагирует на трагедию в Виннице

Россия продолжает доказывать свою террористическую сущность. Очередным доказательством этого стал ракетный удар по Виннице среди бела дня, когда на улицах было много людей.

В очередной раз из-за действий россии ужасается не только вся Украина, но и весь мир. 24 канал собрал заявления политиков, деятелей и мировых институций на этот счет.

Читайте также Разлетелись окна и все вокруг: ракетный удар по Виннице попал на видео

Реакция ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и комиссар по кризисному регулированию Янеш Ленарчич заявили, что за такие зверства виновные будут привлечены к ответственности.

ЕС решительно осуждает эти неизбирательные обстрелы гражданских объектов. Они продолжаются, разрушая среди прочего больницы, школы и приюты. Это зверство в Виннице последнее в долгом ряду жестоких нападений, направленных против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Не может быть безнаказанности за нарушения и преступления, которие совершили российские силы и их политическое руководство,

– говорится в заявлении.

По словам Борреля и Ленарчича, все виновные в этих злодеяниях будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом. Они назвали поведение россии варварским, которое следует прекратить немедленно. Кроме этого, подчеркнули, что агрессор игнорирует и дальше международное гуманитарное право.

Украина же еще раз настаивает на том, что россию мир должен признать государством-террористом.

Поддержка от США

Отреагировала на зверства россии в Виннице посол США в Украине Бриджит Бринк. Она заверила, что Соединенные Штаты будут дальше поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Она обратила внимание, что россия ударила именно в тот день, когда в Гааге собирались эксперты для того, чтобы решить, как агрессор за все будет отвечать.

В то время, как международные эксперты встречаются сегодня в Гааге на Конференции по привлечению к ответственности за военные преступления в Украине, россия совершает еще одно ужасное нападение. Оно унесло жизни мирных жителей в Виннице,

– сказала Бринк.

По ее словам, поддержка США у нашего государства будет до того момента, пока оно не победит жестокую агрессию россии.

Осуждение от генсека ООН

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак передал позицию Антониу Гутерреша. По его словам, генсек осудил нападения на гражданское население и инфраструктуру в Украине.

Генеральный секретарь поражен сегодняшним ракетным обстрелом города Винница в центральной части Украины. Там погибли по меньшей мере 22 человека (по текущей информации, уже 23 – 24 канал), среди которых трое детей, и более 100 человек получили ранения. Генсек осуждает любые нападения на гражданских и инфраструктуру,

– сказал он.

Гутерреш призывает к ответственности за подобные нарушения.

"Неспровоцированное и безосновательное нападение"

Отреагировала на зверский удар россии по Виннице и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Она назвала это нападение безосновательным.

Еще одно неспровоцированное, безосновательное нападение россии на ни в чем не повинных мирных жителей в Виннице. Еще одно жестокое нападение, которое будут расследовать за военные преступления против Украины,

– сказала она.

Симмонс заверила, что Великобритания поддерживает Украину в этих расследованиях. Они должны быть правдивыми и справедливыми.

А глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что ракетные обстрелы центра Винницы являются еще одним доказательством усиления нападений россии на мирных украинцев.

Он также заверил, что все преступления будут расследовать, а виновные будут отвечать за совершенное. ЕС уже сотрудничает с украинскими властями по этому поводу.

Обратите внимание! Президент в обращении за 14 июля также рассказывал о ракетном ударе по Виннице, назвав имена погибших. Он подчеркнул, что против России должен быть специальный трибунал. Мир должен как можно быстрее ввести такие ограничения против российского энергетического экспорта, которые не позволят террористам покрывать свои расходы за счет международного сообщества.

Это все нужно не одной только Украине и украинцам, чья жизнь под угрозой российского террора. Это нужно всем в мире, кто ценит человеческую жизнь хотя бы чуть-чуть.

ВСУ дадут достойный ответ за обстрелы украинских городов

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович предупреждал , что Вооруженные Силы Украины ответят за коварные удары врага по Виннице, Николаеву и Харькову. Но наша армия никогда не бьет по мирным людям, только по военным объектам. Поэтому пострадают очередные составы с оружием или командные пункты.

Политолог Николай Давидюк рассказывал , что ракетный удар по Виннице, как и другие атаки оккупантов по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре мирных городов, показывают, что Россия выбрала для себя новую стратегию. Это стратегия терроризма, устрашения, ужаса и уничтожения экономики. Для Запада это сигнал о том, что нам нужно дать оружие.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркивал, что Россия совершила очередной террористический акт. Он вспомнил все зверства оккупантов за 4 месяца. В очередной раз подчеркнул, что россия должна быть наконец признана страной-спонсором терроризма.

Вас может заинтересовать – мнение эксперта о ракетных обстрелах Винницы: смотрите видео