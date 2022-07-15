Вкотре через дії росії жахається не лише вся Україна, але й цілий світ. 24 канал зібрав заяви політиків, діячів та світових інституцій з цього приводу.

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Реакція ЄС

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель та комісар із кризового регулювання Янеш Ленарчич заявили, що за такі звірства винних притягнуть до відповідальності.

ЄС рішуче засуджує ці невибіркові обстріли цивільних об'єктів. Вони продовжуються, руйнуючи серед іншого лікарні, школи й притулки. Це звірство у Вінниці є останнім у довгій низці жорстоких нападів, спрямованих проти мирних мешканців та цивільної інфраструктури. Не може бути безкарності за порушення й злочини, які вчинили російські сили та їхнє політичне керівництво,

– мовиться в заяві.

За словами Борреля та Ленарчича, усіх винних у цих злодіяннях притягнуть до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права. Вони назвали поведінку росії варварською, що слід припинити негайно. Крім цього, наголосили, що агресор ігнорує й надалі міжнародне гуманітарне право.

Україна ж вкотре наполегливо наполягає на тому, що росію світ має визнати державою-терористом.

Підтримка від США

Відреагувала на звірства росії у Вінниці посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона запевнила, що Сполучені Штати будуть надалі підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.

Вона звернула увагу, що росія вдарила саме в той день, коли в Гаазі збиралися експерти для того, щоб вирішити, як агресор за все буде відповідати.

У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, росія здійснює ще один жахливий напад. Він забрав життя мирних жителів у Вінниці,

– сказала Брінк.

За її словами, підтримку США наша держава матиме до того моменту, поки не переможе жорстоку агресію Росії.

Засудження від генсека ООН

Заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак передав позицію Антоніу Гутерреша. За його словами, генсек засудив напади на цивільне населення та інфраструктуру в Україні.

Генеральний секретар вражений сьогоднішнім ракетним обстрілом міста Вінниця в центральній частині України. Там загинули щонайменше 22 особи (за поточною інформацією, вже 23 – 24 канал), серед яких троє дітей, і понад 100 осіб зазнали поранень. Генсек засуджує будь-які напади на цивільних та інфраструктуру,

– сказав він.

Гутерреш закликає до відповідальності за такі порушення.

"Неспровокований та безпідставний напад"

Відреагувала на звірячий удар росії по Вінниці й посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона назвала цей напад безпідставним.

І ще один неспровокований, безпідставний напад росії на ні в чому не винних мирних жителів у Вінниці. Ще один жорстокий напад, який розслідуватимуть за воєнні злочини проти України,

– сказала вона.

Сіммонс запевнила, що Велика Британія підтримує Україну в цих розслідуваннях. Вони мають бути правдивими та справедливими.

А очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зауважив, що ракетний обстріл центру Вінниці є ще одним доказом посилення нападів росії на мирних українців.

Він також запевнив, що всі злочини будуть розслідувати, а винні будуть відповідати за скоєне. ЄС вже співпрацює з українською владою щодо цього.

Зверніть увагу! Президент у зверненні за 14 липня також розповідав про ракетний удар по Вінниці, назвавши імена загиблих. Він наголосив, що проти росії має бути спеціальний трибунал. Світ має якнайшвидше запровадити такі обмеження проти російського енергетичного експорту, які не дадуть змогу терористам покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти. Це все потрібно не одній тільки Україні та українцям, чиї життя під загрозою від російського терору. Це потрібно всім у світі, хто цінує людське життя хоча б трохи.

ЗСУ дадуть гідну відповідь за обстріли українських міст

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович попереджав, що Збройні Сили України дадуть відповідь за підступні удари ворога по Вінниці, Миколаєву та Харкову. Але наша армія ніколи не б'є по мирних людях, дише по військових об'єктах. Тому постраждають чергові російські склади зі зброєю чи командні пункти.

Політолог Микола Давидюк розповідав, що ракетний удар по Вінниці, як і інші атаки окупантів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі мирних міст, показують, що росія обрала для себе нову стратегію. Це стратегія тероризму, залякування, жаху та знищення економіки. Для Заходу – це сигнал про те, що нам треба дати зброю.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголошував, що росія здійснила черговий терористичний акт. Він пригадав усі ті звірства окупантів за 4 місяці. Вкотре підкреслив, що росію слід нарешті визнати країною-спонсором тероризму.

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