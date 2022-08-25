У россии нет нового вооружения, они все использовали, – политтехнолог

На День Независимости россияне угрожали Украине массированным ракетным ударом, в частности, по центрам принятия решений в Киеве. Впрочем, большую часть времени они просто поднимали в воздух свои самолеты и сажали назад, имитируя удары по Украине.

О том, почему они так поступали, 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что ожидал такого и раньше прогнозировал, что никаких феноменальных, ранее не виданных ударов не будет.

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россии нечем нанести мощный ракетный удар

Шейтельман рассказал, что россии просто уже нечем нанести мощный ракетный удар.

"У них нет нового вооружения, они уже все использовали", – заметил политтехнолог.

Кроме того, по его словам, у нас отлично работает ПВО. 24 августа буквально в каждой области, через которые пролетали ракеты, их сбивали.

Это не был приказ кремля

Также Шейтельман предположил, что действия россиян на День Независимости Украины не были приказом кремля. путин действительно решает довольно мелкие, как для президента, задачи.

В частности, он там передислоцирует воинские части с одних позиций на другие. Правда, если бы нужно было принимать решение относительно удара по центру Киева, его бы принимал путин,

– подчеркнул политтехнолог.

Но, по мнению Шейтельмана, решение о таких ударах по областям принимали полевые генералы. И на самом деле у командиров авиационных полков и других есть такие полномочия.

"Вот они и решали, ведь они злые на нас. Мы молодцы. Мы уничтожили более 45 тысяч российских военнослужащих. И они на нас, можно так сказать, обижаются", – подытожил Шейтельман.

Шейтельман о том, что у россии нет нового вооружения: смотрите видео

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