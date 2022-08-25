Про те, чому вони так робили, 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що чекав такого і раніше прогнозував, що ніяких феноменальних, раніше не бачених ударів не буде.

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росії нічим завдати потужного ракетного удару

Шейтельман розповів, що росії просто вже нічим завдати потужного ракетного удару.

"У них немає нового озброєння, вони вже все залучили", – зауважив політтехнолог.

Крім того, за його словами, у нас чудово працює ППО. 24 серпня буквально в кожній області, через які пролітали ракети, вони були збиті.

Це не був наказ кремля

Також Шейтельман припустив, що дії росіян на День Незалежності України не були наказом кремля. путін насправді вирішує доволі дрібні, як на президента, завдання.

Зокрема він там передислоковує військові частини з одних позицій на інші. Щоправда, якби треба було прийняти рішення щодо удару по центру Києва, його б приймав путін,

– наголосив політтехнолог.

Але, на думку Шейтельмана, рішення про ось такі удари по областях приймали польові генерали. І насправді у командирів авіаційних полків тощо є такі повноваження.

"Ось вони й навирішували, адже вони злі на нас. Ми молодці. Ми знищили понад 45 тисяч російських військовослужбовців. І вони на нас, можна так сказати, ображаються", – підсумував Шейтельман.

Шейтельман про те, що у росії немає нового озброєння: дивіться відео

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