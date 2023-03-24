Массированные ракетные удары России ушли в прошлое, – ОК "Юг"

Наталья Гуменюк рассказала, что происходит в Черном море. Среди прочего, спикер объяснила, есть ли угроза новых массированных ракетных ударов по Украине.

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что эти массированные ракетные удары не были для россиян такими результативными, как они рассчитывали, сообщает 24 Канал.

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Может ли Россия снова массированно атаковать Украину

Скорее всего, массированные ракетные удары все-таки ушли в прошлое. Потому что нечем "массу" наращивать. Все-таки есть очень мощный расход ракетного потенциала на протяжении всего полномасштабного вторжения,

– заявила Наталья Гуменюк.

Спикер объяснила, что массированные ракетные удары россиян привели к тому, что затраты превысили результаты.

"Они (россияне – 24 Канал) запускали ракеты на миллионы долларов, а мы получали разве что несколько дней без света", – объяснила Гуменюк.

Оккупанты используют точечные удары

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга заявила, что сейчас враг использует точечные ракетные удары с использованием разной тактики.

По словам Гуменюк, пока враг использует воздушные носители, пока они у них есть, и пока они могут запускать ракеты.

В то же время они (россияне – 24 Канал) держат в море наготове и надводные и подводные ракетоносители. Пока их четыре (два подводных, два – надводных). Общий залп может достигать 24 "Калибров",

– заявила Гуменюк.

Однако спикер отметила, что это при условии, что россиянам удалось что-то перевезти через Джанкой. Однако украинская сторона знает, что довезли не все.

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Наталья Гуменюк уточнила: "Не уменьшая угрозу, которую держит враг, осознавая, что они еще могут для нас быть опасными, мы говорим о том, что залп ракет типа "Калибр" – это всегда высокая опасность".

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга уточнила, что эти высокоточные ракеты и их Россия будет использовать в том случае, когда будет доведена до отчаяния.

Какая угроза новых ударов России

Буквально 23 марта спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров сообщил, что Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Также украинские военные предупредили, что угроза обстрелов чрезвычайно высока.

В частности, известно о том, что в Черном море корабельная группировка врага достигла 15 единиц:

среди них 2 – надводных и столько же подводных ракетоносителей;

общий залп может достигать 24 "Калибров".

Приоритеты врага – объекты критической и военной инфраструктуры, логистические и транспортные объекты,

– подчеркнул Назаров.

Именно поэтому он призвал людей во время воздушной тревоги оперативно переходить в укрытие. Подробнее об угрозе с моря – читайте за ссылкой.