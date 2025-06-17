Об этом в эфире 24 Канала отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что Россия сейчас демонстрирует тип войны, который будет вести в целом в дальнейшем и не остановится только на Украине.

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Россия нивелирует правила и обычаи войны

Советник главы ОПУ отметил, что Россия не может отказаться от войны и не способна найти альтернативу, чтобы контролировать своих бандюков, дать им другие возможности заработка и работу, нежели идти убивать. Он отметил, что российская экономика уже полностью перестроена.

Страна-агрессор не вернется в конкурентные ее отрасли, потому что она технологически отстала. Для России милитарная экономика – спасение, а мобилизация или рекрутинг – спасение для контроля над своими регионами.

"Россия поняла, что "красных линий" нет. Сегодня нет международного права как такового. Какие факторы должны сдерживать Иран, которому Трамп предлагает заключить ядерную сделку? Или, например, будет подписано какое-то соглашение с Россией, почему она после этого должна не продолжать экспансию в Украине? Она же нас ненавидит и будет реализовывать это через убийства", – озвучил Подоляк.

Россия, как отметил советник главы ОПУ, раз за разом обнуляет элементы международного права, уже нет даже правил и обычаев ведения войны, делает она это сознательно. И после этого кто-то ошибочно думает, что Россия почему-то добровольно откажется от своей сущности, которая заключается в том, чтобы прийти, убить, захватить, разрушить.

Россия посмотрела на то, что мир странно реагирует на ее геноцидные удары по жилым домам. Как так случилось, что за три года войны Европа заплатила России более 220 миллиардов евро за энергоносители?,

– подчеркнул Подоляк.

Кремль все сильнее наглеет. Те пакеты санкций против определенных работников российских отраслей или олигархов, которые отдельно вводятся, впоследствии ставятся на паузу, потому что в европейском суде им удается их "откатить".

Что пугает Путина и заставляет спешить

Путин, как заметил Подоляк, чувствует настроения в глобальном политическом процессе. Он вообще начал эту войну, потому что ему показалось, что Украина не выдержит, это доказывает, что он ничего о нашем государстве не знал. А вот о Европе знал и хорошо, в частности, как отметил советник главы ОПУ, о том, что она из-за бюрократии долго принимает решения.

Однако сегодня Европа меняется, это немного пугает Путина, поэтому он хочет дожать Украину здесь и сейчас, как можно быстрее, пока ЕС не перейдет от слов к действиям, не начнет ограничивать доходности России на своих рынках, вводить вместе с британцами масштабные санкции против российского теневого флота, четко заявлять, что российские банки не могут быть приобщены к глобальной финансовой системе.

Также Путин чувствует, что США готовы отказаться от глобального лидерства,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОПУ подытожил, что сегодня Израиль принимает решение, что для своего существования ему важно уничтожить ядерную программу Ирана. Иначе иранцы, имея носители для поражения, к которым смогут добавить ядерные боеголовки, просто сотрут Израиль с лица земли.

Поэтому эта страна, независимо от того, что говорит Трамп, хорошо осознает риски для своего существования и принимает соответствующие решения для собственной безопасности. Так же говорит и Украина, риски для существования свободной Европы сегодня тоже невероятно велики. Поэтому наше государство вместе со своими партнерами должно усиливаться, чтобы дать отпор России, аппетиты которой на Украине не утолятся.