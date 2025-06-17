Про це в етері 24 Каналу наголосив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, підкресливши, що Росія наразі демонструє тип війни, який буде вести загалом надалі та не зупиниться тільки на Україні.

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Росія нівелює правила і звичаї війни

Радник голови ОПУ зауважив, що Росія не може відмовитись від війни й не здатна знайти альтернативу, аби контролювати своїх бандюків, дати інші можливості заробітку і роботу їм, аніж йти й вбивати. Він зазначив, що російська економіка вже повністю перебудована.

Країна-агресорка не повернеться в конкурентні її галузі, бо вона технологічно відстала. Для Росії мілітарна економіка – рятунок, а мобілізація чи рекрутинг – порятунок задля контролю над своїми регіонами.

"Росія зрозуміла, що "червоних ліній" немає. Сьогодні нема міжнародного права як такого. Які чинники мають стримувати Іран, якому Трамп пропонує укласти ядерну угоду? Чи, наприклад, буде підписана якась угода з Росією, чому вона після цього має не продовжувати експансію в Україні? Вона ж нас ненавидить і реалізовуватиме це через вбивства", – озвучив Подоляк.

Росія, як зауважив радник голови ОПУ, раз за разом зануляє елементи міжнародного права, вже немає навіть правил і звичаїв ведення війни, робить вона це свідомо. І після цього хтось помилково думає, що Росія чомусь добровільно відмовиться від своєї сутності, яка полягає у тому, щоб прийти, вбити, захопити, зруйнувати.

Росія подивилась на те, що світ дивно реагує на її геноцидні удари по житлових будинках. Як так сталося, що за три роки війни Європа заплатила Росії понад 220 мільярдів євро за енергоносії?,

– наголосив Подоляк.

Кремль дедалі сильніше нахабніє. Ті пакети санкцій проти певних працівників російських галузей чи олігархів, які окремо вводяться, згодом ставляться на паузу, бо у європейському суді їм вдається їх "відкотити".

Що лякає Путіна та змушує поспішати

Путін, як зауважив Подоляк, відчуває настрої в глобальному політичному процесі. Він взагалі почав цю війну, тому що йому здалося, що Україна не витримає, це доводить, що він нічого про нашу державу не знав. А от про Європу знав і добре, зокрема, як зазначив радник голови ОПУ, про те, що вона через бюрократію довго ухвалює рішення.

Однак сьогодні Європа змінюється, це трохи лякає Путіна, тому він хоче дотиснути Україну тут і зараз, якнайшвидше, поки ЄС не перейде від слів до дій, не почне обмежувати доходності Росії на своїх ринках, вводити разом з британцями масштабні санкції проти російського тіньового флоту, чітко заявляти, що російські банки не можуть бути долучені до глобальної фінансової системи.

Також Путін відчуває, що США готові відмовитись від глобального лідерства,

– підкреслив Подоляк.

Радник голови ОПУ підсумував, що сьогодні Ізраїль ухвалює рішення, що для свого існування йому важливо знищити ядерну програму Ірану. Інакше іранці, маючи носії для ураження, до яких зможуть додати ядерні боєголовки, просто зітруть Ізраїль з лиця землі.

Тому ця країна, незалежно від того, що говорить Трамп, добре усвідомлює ризики для свого існування й ухвалює відповідні рішення задля власної безпеки. Так само говорить і Україна, ризики для існування вільної Європи сьогодні теж неймовірно великі. Тож наша держава разом зі своїми партнерами має посилюватись, аби дати відсіч Росії, апетити якої на Україні не вгамуються.