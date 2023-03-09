На верхних этажах высоток в Киеве могут быть проблемы с водой из-за ракетной атаки

Ночью 9 марта россияне массированно атаковали Украину ракетами. Из-за перебоев с электроснабжением в столице наблюдались перепады давления в водопроводных сетях.

Об этом отметили в Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на предупреждение "Киевводоканала". Что об этом известно – передает 24 Канал.

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На этажах многоэтажек может не быть воды

В "Киевводоканале" отметили, что в некоторых высотках столицы на верхних этажах может временно отсутствовать водоснабжение. Сообщается, что из-за вынужденных экстренных обесточений, наблюдались перепады давления в водопроводных сетях города.

Пока водопроводные насосные станции "Киевводоканала" продолжают работать. Давление в сетях стабилизировано, но еще может наблюдаться отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов,

– написали в КГГА.

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