На верхних этажах высоток в Киеве могут быть проблемы с водой из-за ракетной атаки
Источник:КГГА
Ночью 9 марта россияне массированно атаковали Украину ракетами. Из-за перебоев с электроснабжением в столице наблюдались перепады давления в водопроводных сетях.
Об этом отметили в Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на предупреждение "Киевводоканала". Что об этом известно – передает 24 Канал.
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На этажах многоэтажек может не быть воды
В "Киевводоканале" отметили, что в некоторых высотках столицы на верхних этажах может временно отсутствовать водоснабжение. Сообщается, что из-за вынужденных экстренных обесточений, наблюдались перепады давления в водопроводных сетях города.
Пока водопроводные насосные станции "Киевводоканала" продолжают работать. Давление в сетях стабилизировано, но еще может наблюдаться отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоэтажных домов,
– написали в КГГА.
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Кличко подтвердил прилет в Святошинском районе Киева
- Ночью 9 марта во время массированной атаки в Киеве слышали несколько взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы, что прогремели в Святошинском районе.
- Отметим, что враг попал в Голосеевский район столицы. После попадания все соответствующие службы отправились на место событий.
- По словам Кличко, в Святошинском районе загорелись автомобили во дворе одного из жилых домов. Известно о по меньшей мере трех пострадавших.
- Двум из них медики оказали помощь на месте. Впрочем, со временем все же решили госпитализировать.