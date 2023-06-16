Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Х-35 является новой ракетой для украинской ПВО.
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"Это новый тип ракет для нашей противовоздушной обороны. Но он не сильно отличается от других ракет, которые применяют россияне", – отметил Жданов.
Чем опасен ракетный комплекс "Бал": смотрите видео
Поскольку "Бал" – это противокорабельный комплекс, то на суше он может давать отклонения. Это фактически превращает ракеты в средство террора.
Может ли "Бал" достать до Киева
В открытых источниках говорится, что с ракетой Х-35 дальность поражения этого комплекса будет составлять 120 километров. Если же применить ракету Х-35У, то дальность поражения может достичь 260 километров.
Поэтому из Брянщины "Бал" до Киева точно не достанет, но из Курской области – может.
Какие ракеты может сбивать украинская ПВО / Инфографика 24 Канала
Что известно о ракетных комплексах "Бал": коротко
- 12 июня Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ сообщил, что Россия перебрасывает в Брянскую область дивизион корабельных ракетных комплексов.
- "Бал" может использовать сверхзвуковые крылатые ракеты Х-35/35У, которые модернизировали в 2021 году. В настоящее время считается, что их дальность выросла вдвое – с 260 до 500 километров. Если это действительно так – Киев тоже в опасности.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что ракеты Х-35У меньше крылатых, поэтому их труднее обнаруживать.