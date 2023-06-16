Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Х-35 є новою ракетою для української ППО.

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"Це новий тип ракет для нашої протиповітряної оборони. Але він не сильно відрізняється від інших ракет, які застосовують росіяни", – зазначив Жданов.

Чим небезпечний ракетний комплекс "Бал": дивіться відео

Оскільки "Бал" – це протикорабельний комплекс, то на суходолі він може давати відхилення. Це фактично перетворює ракети на засіб терору.

Чи може "Бал" дістати до Києва

У відкритих джерел мовиться, що з ракетою Х-35 дальність ураження цього комплексу становитиме 120 кілометрів. Якщо ж застосувати ракету Х-35У, то дальність ураження може сягнути 260 кілометрів.

Тому з Брянщини "Бал" до Києва точно не дістане, але з Курської області – може.

Зверніть увагу! Одна пускова установка "Балу" здатна нести до 8 ракет. Всього пускових може бути 4, тобто сумарний залп крилатих ракет може мати 32 снаряди. Наразі в Росії є близько 40 комплексів.



Які ракети може збивати українська ППО / Інфографіка 24 Каналу

Що відомо про ракетні комплекси "Бал": коротко