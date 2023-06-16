Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Х-35 є новою ракетою для української ППО.
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"Це новий тип ракет для нашої протиповітряної оборони. Але він не сильно відрізняється від інших ракет, які застосовують росіяни", – зазначив Жданов.
Чим небезпечний ракетний комплекс "Бал": дивіться відео
Оскільки "Бал" – це протикорабельний комплекс, то на суходолі він може давати відхилення. Це фактично перетворює ракети на засіб терору.
Чи може "Бал" дістати до Києва
У відкритих джерел мовиться, що з ракетою Х-35 дальність ураження цього комплексу становитиме 120 кілометрів. Якщо ж застосувати ракету Х-35У, то дальність ураження може сягнути 260 кілометрів.
Тому з Брянщини "Бал" до Києва точно не дістане, але з Курської області – може.
Які ракети може збивати українська ППО / Інфографіка 24 Каналу
Що відомо про ракетні комплекси "Бал": коротко
- 12 червня Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомив, що Росія перекидає в Брянську область дивізіон корабельних ракетних комплексів.
- "Бал" може використовувати надзвукові крилаті ракети Х-35/35У, які модернізували 2021 року. Нині вважається, що їхня дальність зросла удвічі – з 260 до 500 кілометрів. Якщо це дійсно так – Київ також у небезпеці.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що ракети Х-35У менші за крилаті, тому їх важче виявляти.