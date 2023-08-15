Ночная атака: Игнат рассказал, как россияне пытались запутать ПВО

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине в ночь на 15 августа. Они снова использовали разные "приемы", чтобы запутать нашу ПВО.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, подчеркнув, что крылатые ракеты – достаточно сложные цели для сбивания. Однако украинской ПВО удается их уничтожать.

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Оккупанты регулярно пытаются запутать украинских военных. Они постоянно меняют траектории движения ракет уже во время полета. А также используют местность, чтобы как можно ниже пролететь.

Мы стараемся как можно быстрее информировать людей о направлениях движения ракет. Бывает, что вводишь эти три слова, а ракета уже меняет курс и двигается в другом направлении. Даже на 180 градусов. Враг использует такие тактические приемы и с "Шахедами", и с крылатыми ракетами, чтобы запутать нашу ПВО,

– заметил Игнат.

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Какие ракеты использовала Россия

Как отметил Игнат, ночью оккупанты запустили 20 ракет из 11 самолетов Ту-95 вблизи Каспийского моря. Там предпочтительно используют Х-101/Х-555. Кроме того, россияне запустили еще 4 "Калибра" из фрегата в районе Ялты. Это все – дозвуковые ракеты.

Ракеты двигались в разные регионы Украины. Работала ПВО. В Днепропетровской области удалось сбить 7 ракет. Еще определенное количество удалось сбить дальше,

– рассказал Игнат.

Несколько позже оккупанты запустили 4 сверхзвуковых ракеты с Ту-22М3. Они летели на Донетчину в сторону Краматорска. Также была информация о пусках ракет С-300 и С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.

Массированный ракетный удар 15 августа: коротко