Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, заметив, что Россия каждые сутки сознательно атакует гражданскую инфраструктуру Украины. Ракетные удары уничтожают жилые дома, промышленные предприятия, школы и т.д.

Смотрите также Утренний террор "Калибрамы" и ракетами серии "Х": все, что известно о ракетной атаке 15 августа

Есть только один инструмент защиты от таких атак

Как отметил Подоляк, международные партнеры, конечно, осознают и осуждают террористические действия России. Однако со временем их реакция становится немного слабее.

Другое дело, что чем дальше по времени и расстоянию от войны… Они каждый день это видят. И реакция уже не такая, как была в начале войны. Чем дальше от начала и расстояния от войны – тем меньше у них понимание, что это будет продолжаться, пока политически Россия не исчезнет.

– заметил Подоляк.

Украине приходится постоянно объяснять международным партнерам некоторые прописные истины. И это будет продолжаться до конца войны. Нет никакого варианта договариваться с Россией, ведь она постоянно демонстративно нарушает международное право. И это будет продолжаться, пока страна-агрессорка не пойдет на трансформацию.

Смотрите разговор с Михаилом Подоляком на ютубе 24 Канала

Единственный инструмент защиты от таких атак – средства ПВО и ПРО, способные сбивать и крылатые, и баллистические ракеты. Это – ЗРК Patriot, SAMP-T.

Важно, чтобы партнеры избавились от страха, что это может привести к определенной эскалации. Наоборот. К эскалации приводит безнаказанность России. А передача того или иного вида оружия Украине – это история о деэскалации,

– подчеркнул Подоляк.

Обратите внимание! Россия направила на Львовщину 7 крылатых ракет, из которых одну удалось сбить. В результате удара известно о повреждении здания колледжа, детского сада.

Ракетная атака по Украине 15 августа: коротко