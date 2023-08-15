Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що Росія кожної доби свідомо атакує цивільну інфраструктуру України. Ракетні удари знищують житлові будинки, промислові підприємства, школи тощо.

Дивіться також Ранковий терор "Калібрами" та ракетами серії "Х": все, що відомо про ракетну атаку 15 серпня

Є тільки один інструмент захисту від таких атак

Як наголосив Подоляк, міжнародні партнери, звісно, усвідомлюють та засуджують терористичні дії Росії. Однак з часом їхня реакція стає дещо слабшою.

Інша справа, що чим далі по часу і відстані від війни… Вони щодня це бачать. І реакція вже не така, як була на початку війни. Чим далі від початку та відстані від війни – тим менше у них розуміння, що це буде продовжуватися, поки політично Росія не зникне,

– зауважив Подоляк.

Україні доводиться постійно пояснювати міжнародним партнерам деякі прописні істини. І це триватиме до кінця війни. Немає жодного варіанту домовлятися з Росією, адже вона постійно демонстративно порушує міжнародне право. І це триватиме доти, доки країна-агресорка не піде на трансформацію.

Дивіться розмову з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу

Єдиний інструмент захисту від таких атак – засоби ППО та ПРО, які здатні збивати і крилаті, і балістичні ракети. Це – ЗРК Patriot, SAMP-T.

Потрібно, щоб партнери позбулися від страху, що це може призвести до певної ескалації. Навпаки. До ескалації призводить безкарність Росії. А передача того чи іншого виду зброї Україні – це історія про деескалацію,

– підкреслив Подоляк.

Зверніть увагу! Росія спрямувала на Львівщину аж 7 крилатих ракет, з яких одну вдалося збити. Внаслідок удару відомо про пошкодження будівлі коледжу, дитячого садочку тощо.

Ракетна атака по Україні 15 серпня: коротко