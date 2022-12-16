Пытаются рассредоточить ПВО, - Гуменюк о тактике россиян во время массированных ударов по Украине
В пятницу, 16 декабря, Украина вновь подверглась массированному ракетному удару. Россияне уже традиционно используют свои несуразные тактики, чтобы рассредоточить ПВО,
Об этом сообщила руководительница пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Киев". По ее словам, Россия пытается рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны путем выведения в море ракетоносителя во время массированных атак. передает 24 канал.
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К самолетам присоединяется и ракетоноситель в море
Гуменюк сообщила, что накануне вечером и сегодня утром в море не было ни одного русского корабля. Они зашли в пункт базирования, где укрывались от шторма.
Однако уже во время подготовки массированного ракетного удара корабли покинули пункт базирования для рассредоточения сил украинского ПВО.
Сначала поднимаются самолеты разных типов, несущие ракеты воздушного базирования разного типа. Позже подключается морской ракетоноситель, чтобы максимально рассредоточить силы ПВО,
– сказала руководительница прессцентра.
Также она добавила, что враг уже не в первый раз применяет такую тактику.
Обстрел Украины 16 декабря: что известно
- Утром 16 декабря на Востоке и на юге Украины начали объявлять воздушную тревогу. После этого сообщения об угрозе появились в центральных и западных областях нашего государства.
- Сначала звуки взрывов раздались в Киевской и Харьковской областях. Сообщалось, что в обеих областях сработала противовоздушная оборона. Впоследствии о взрывах сообщили в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровщине, в частности в городе Кривой Рог.
- В результате ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге погибли два человека. Также известно о 6 раненых, среди которых двое детей.
- От обстрелов в Киевской области пострадали 3 человека. В результате массированной атаки поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов в разных районах области.