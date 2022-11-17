Киевскую область, кроме ракет, атакуют дроны-камикадзе: несколько сбили

17 ноября россияне снова запустили ракеты и дроны-камикадзе по Украине. Атаковали в том числе и столицу Украины.

Массированно Россия снова атакует Украину с самого утра. Об атаке на Киев и область стало известно около 10:00, сообщает 24 канал.

Важно Ракетная атака по Украине 17 ноября: что происходит в регионах

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что на Киевщине работает ПВО. Поскольку опасность не миновала, он призвал находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Опасность не миновала. Имеем информацию о полете ракет и шахидов над регионом,

– сообщил он.

Что удалось сбить ПВО

По состоянию на 10:02 появились первые сообщения о сбивание дронов-камикадзе "Shahed". Их уничтожили над Киевским водохранилищем. Также в районе Киева наши воздушные силы сбили крылатые ракеты.

В целом удалось уничтожить:

2 крылатые ракеты,

4 БПЛА "Shahed".

Не следует фотографировать и снимать на видео прилеты, работу ПВО и обломки вражеского вооружения.