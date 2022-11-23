Отключение света по Украине

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Россия в очередной раз продемонстрировала миру свою подлинную сущность ракетными обстрелами мирных граждан и критической инфраструктуры. В результате сейчас по Украине вновь введены аварийные отключения света.

Интересно В Молдове массовые отключения света после российских ударов по Украине

Такие отключения – это вынужденный шаг, необходимый для стабилизации энергосистемы и избежания ее разбалансировки и аварий. Однако ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, чтобы как можно быстрее дать украинцам в дома свет.

Что рассмотрели на совещании

При этом Денис Шмыгаль сообщил, что на фоне ракетных обстрелов в правительстве провели оперативное совещание. В нем участвовали руководители:

  • дипломатических миссий,
  • учреждений Украины за границей,
  • главы Минэнерго и Укрэнерго.

В ходе него рассмотрели ряд вопросов и определили приоритетность поставок в Украину энергетического оборудования от партнеров. Оно необходимо для ремонта поврежденной инфраструктуры и обеспечения "Пунктов несокрушимости".

Также на совещании Денис Шмыгаль дал задачу Минэнерго наладить круглосуточную тесную координацию с МИД и таможней.

Энергетическое оборудование должно поступать в Украину быстро и бесперебойно,
– подчеркнул премьер-министр Украины.

Ракетный обстрел инфраструктуры 23 ноября: что известно

Больше об этом – Масштабная воздушная тревога 23 ноября: смотрите видео