Відключення світла по Україні

Денис Шмигаль підкреслив, що Росія вчергове продемонструвала світові свою справжню сутність ракетними обстрілами мирних громадян та критичної інфраструктури. Внаслідок них зараз по Україні знову запровадженні аварійні відключення світла.

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Такі відключення – це вимушений крок, який необхідний для стабілізації енергосистеми та уникнення її розбалансування і аварій. Однак ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури, щоб якомога швидше дати українцям у домівки світло.

Що розглянули на нараді

Разом з цим Денис Шмигаль повідомив, що на тлі ракетних обстрілів в уряді провели оперативну нараду. У ній брали участь керівники:

дипломатичних місій,

установ України за кордоном,

голови Міненерго та Укренерго.

Під час неї розглянули низку питань та визначили пріоритетність для постачання в Україну енергетичного обладнання від партнерів. Воно неодхідне для ремонту пошкодженої інфраструктури та забезпечення "Пунктів незламності".

Також на нараді Денис Шмигаль дав завдання Міненерго налагодити цілодобову тісну координацію з МЗС та митницею.

Енергетичне обладнання має надходити в Україну швидко та безперебійно,

– підкреслив прем‘єр-міністр України.

Зверніть увагу! "Пункти незламності" – це проєкт підтримки людей. Там цілодобово та безплатно люди зможуть отримати усі базові послуги серед яких світло, мобільний зв'язок, тепло, інтернет, вода та ліки. Знайти ці пункти на мапі можна за посиланням.

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