Ракетный обстрел Днепра: что известно о жертвах и пострадавших

Российские военные поздно вечером 25 октября нанесли ракетный удар по Днепру. Рассказываем, что известно о жертвах и пострадавших от вражеской атаки.

Как отмечают в Днепропетровской области, для жителей города это были трагические сутки. Валентин Резниченко поделился новыми деталями ракетного обстрела, который унес жизни мирных украинцев.

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Враг убил двух людей

По словам Резниченко, ракета, прилетевшая в Днепр, унесла жизни двух жителей города. Как добавили в МВД, говорится о беременной женщине, которая приехала, чтобы заправить свой автомобиль, и мужчине, который был оператором автомойки.

Также известно, что 28-летний парень и 27-летняя девушка тяжелоранены. А вот 30-летняя женщина в среднем состоянии. Всех их госпитализировали. Что касается четвертой пострадавшей, о которой рассказал Резников, в МВД информации не предоставили.

Последствия ракетного удара по Днепру / Фото из телеграма Резниченко

Неспокойной была ночь на Никопольщине

Глава ОВА также рассказал, что в течение этой ночи оккупанты "Градами" атаковали Красногригоровскую общину. К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время зафиксировано разрушение. Кроме того, искорежена линия электропередач. Вследствие этого без света остались более 600 семей. Над устранением последствий атаки уже работают аварийщики.

Также известно, что вечером защитники попали в очередной дрон врага. "Шахид-136" сбили военные из воздушного командования "Восток". Он как раз пролетал в небе над Нікопольщиной.

Что известно о ракетном обстреле Днепра

Сообщение об очередной атаке врага поступило от мэра города Бориса Филатова. Он рассказал жителям Днепра, что, вероятно, произошел прилет.

Вскоре заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что вспыхнула АЗС БРСМ. Он добавил, что враг выпустил ракеты по Днепру. Обломок одной из них упал на заправку, что и стало причиной пожара.

Филатов позже добавил, что погибло два человека. Женщина – в автомобиле, а мужчина – на автомойке рядом с заправкой. Впоследствии стало известно, что женщина, погибшая в автомобиле, была беременной.

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