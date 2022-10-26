Ракетный обстрел Днепра: что известно о жертвах и пострадавших
Источник:Валентин Резниченко
Российские военные поздно вечером 25 октября нанесли ракетный удар по Днепру. Рассказываем, что известно о жертвах и пострадавших от вражеской атаки.
Как отмечают в Днепропетровской области, для жителей города это были трагические сутки. Валентин Резниченко поделился новыми деталями ракетного обстрела, который унес жизни мирных украинцев.
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Враг убил двух людей
По словам Резниченко, ракета, прилетевшая в Днепр, унесла жизни двух жителей города. Как добавили в МВД, говорится о беременной женщине, которая приехала, чтобы заправить свой автомобиль, и мужчине, который был оператором автомойки.
Также известно, что 28-летний парень и 27-летняя девушка тяжелоранены. А вот 30-летняя женщина в среднем состоянии. Всех их госпитализировали. Что касается четвертой пострадавшей, о которой рассказал Резников, в МВД информации не предоставили.
Последствия ракетного удара по Днепру / Фото из телеграма Резниченко
Неспокойной была ночь на Никопольщине
Глава ОВА также рассказал, что в течение этой ночи оккупанты "Градами" атаковали Красногригоровскую общину. К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время зафиксировано разрушение. Кроме того, искорежена линия электропередач. Вследствие этого без света остались более 600 семей. Над устранением последствий атаки уже работают аварийщики.
Также известно, что вечером защитники попали в очередной дрон врага. "Шахид-136" сбили военные из воздушного командования "Восток". Он как раз пролетал в небе над Нікопольщиной.
Что известно о ракетном обстреле Днепра
- Сообщение об очередной атаке врага поступило от мэра города Бориса Филатова. Он рассказал жителям Днепра, что, вероятно, произошел прилет.
- Вскоре заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко отметил, что вспыхнула АЗС БРСМ. Он добавил, что враг выпустил ракеты по Днепру. Обломок одной из них упал на заправку, что и стало причиной пожара.
- Филатов позже добавил, что погибло два человека. Женщина – в автомобиле, а мужчина – на автомойке рядом с заправкой. Впоследствии стало известно, что женщина, погибшая в автомобиле, была беременной.
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