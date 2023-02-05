Бабушка в шоке, – родственница пострадавшей из Харькова показала разбитую российским ударом квартиру

5 февраля 2023, 20:55
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Источник:

Радио Свобода

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. Утром 5 февраля они нанесли ракетный удар по Харькову.

Россияне нанесли ракетный удар по центру Харькова – в результате вражеской атаки пострадали пять человек. Оккупанты атаковали центр города двумя ракетами С-300

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Последствия очередной атаки россиян

Родственница пострадавшей, которую спасатели выносили на носилках, показала разбитую квартиру женщины:

Бабушка в шоке, она едва ходит, поэтому ее пришлось на носилках выносить. Живая и слава Богу. Хорошо, что она встала и пошла в ванную, видите, кровать засыпана,
– рассказала родственница Ирина.

Как выглядит квартира после обстрела: смотрите видео

Что известно о ракетной атаке по Харькову 5 февраля

  • 5 февраля около 8.30 утра россияне обстреляли двумя ракетами центр города Харькова.
  • Оккупанты ударили по территории Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова. Одна ракета повредила центральный корпус, вторая привела к разрушениям в других корпусах.
  • Также серьезные разрушения получили 10 домов, расположенных рядом. Травмы получил охранник учебного заведения. Других пострадавших нет, потому что обучение в университете проводится дистанционно.
  • Среди жителей домов трое пострадавших – 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 и 83 года.

Возможно ли посторное наступление России на Харьков

  • Министр обороны Алексей Резников 5 февраля высказался в отношении возможного наступления оккупантов на Харьков.
  • Резников отметил, что сейчас со стороны России ударных группировок нет, однако, по его словам, нельзя исключать, что "через некоторое время они могут появиться".
  • Министр подчеркнул, что украинцам следует доверять только проверенным источникам и не следует подвергаться паническим информационным вбросам врага.
Автор: Дарина Жданович