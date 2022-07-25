Глава Хмельницкой ОВА показал последствия падения обломков российских ракет

российские военные нанесли ракетный удар по Хмельницкой области 24 июля. Враг выпустил сразу 4 снаряда типа "Калибр". И все они пополнили статистику потерь противника.

Глава Хмельницкой ОВ Сергей Гамалий показал последствия ракетного удара по области. Поскольку сами ракеты никуда не попали, то вред региону могли нанести только их обломки, разлетевшиеся после встречи с силами ПВО.

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Силы ПВО провели ювелирную работу

Руководитель ОВА за это им и поблагодарил. Сергей Гамалий также напомнил о том, что каждый может использовать чат-бот "Что-то летит". С его помощью можно способствовать эффективной работе наших военных по уничтожению объектов неприятеля в небе над Украиной.

Враг атаковал Хмельнитчину утром

Напомним, что утром 24 июля в большинстве регионов Украины звучала воздушная тревога. Сирены включили в 08:13 и в Хмельницкой области. А уже через короткое время там сообщили о взрывах.

Эту информацию подтвердил глава ОВА. Но тогда он поспешил успокоить жителей области, ведь сработала система ПВО. Так что ни о каких "прилетах" не говорилось.

Вскоре поступила дополнительная информация. Речь шла о том, что в небе над Хмельнитчиной удалось сбить сразу 4 крылатые ракеты типа "Калибр".



Обломки одной из ракет упали в поле / Фото с телеграма Сергея Гамалия

Оккупанты целый день думали, что же делать с теми сбитыми ракетами. И ничего лучше не придумали. Они распространили очередной фейк о своих успехах.

Как выяснилось, это не ПВО – сарказм – сбило вражеские ракеты. Это "Калибры" целыми и невредимыми "попали" в цель близ Богдановцев на Хмельнитчине. Что же касается мишени, то ею, уверяют оккупанты, стала база с боеприпасами к РСЗО HIMARS, а также снарядами к гаубицам M777. Все в лучших традициях кремлевских методик.

К слову, если мы уже заговорили об уничтожении, то нелишне будет вспомнить о потерях врага на войне против Украины. Ведь они, подчеркиваем, просто колоссальны.

Уже почти 40 тысяч оккупантов стали "двухсотыми"

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 39 700 российских бойцов. А за прошедшие сутки на тот свет удалось отправить 180 оккупантов. Оговоримся сразу же, что эта цифра приблизительна. Ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.

Кроме того, в металлолом уже превратили 1730 танков, 3950 боевых бронированных машин, 876 артиллерийских систем, 257 РСЗО, а также 116 единиц средств ПВО.

А еще "вторая армия мира" обеднела на 222 самолета, 188 вертолетов, 719 БпЛА оперативно-тактического уровня, 174 крылатые ракеты, 2832 автомобиля и автоцистерны и 73 единицы специальной техники.

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