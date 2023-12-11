В микрорайоне Бортничи, что в Дарницком районе столицы, в результате падение части сбитых баллистических ракет повреждено несколько частных домов и образовалась огромная воронка. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил 24 Каналу, чем опасны обломки ракет и дронов.

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Сбитые ракеты и дроны не растворяются в воздухе

Воздушные силы ВСУ во время воздушной тревоги призывают всех украинцев идти в укрытие.

Даже если вы на 100% уверены, что вас прикроет ПВО. Но это не значит, что обломки растворятся в воздухе,

– сказал Игнат.

Он отметил, что обломки сбитых ракет бывают разные. Очевидно, в Бортничах упал очень мощный обломок, поэтому воронка такая большая. Очень хорошо, когда ракета украинского зенитно-ракетного комплекса уничтожает вражескую цель в воздухе и все разрывается на маленькие кусочки прямо в небе.

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Впрочем, если зенитная ракета попадет в хвостовую часть ракеты, то боевая часть не взорвется. В таком случае вражеская ракета не полетит в цель, а просто упадет и, возможно, взорвется на земле.

Как и случилось в Бортничах. Поэтому падение обломков могут вызвать такие мощные воронки,

– отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Подобное случается и с "Шахедами". К примеру, мобильная группа расстреливает из крупнокалиберного пулемета дрон, повредив двигатель, и "Шахед" падает, но боевая часть остается. Она может взорваться на земле, а может и не взорваться.

Какую угрозу несут обломки ракет и дронов: смотрите видео

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