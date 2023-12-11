В микрорайоне Бортничи, что в Дарницком районе столицы, в результате падение части сбитых баллистических ракет повреждено несколько частных домов и образовалась огромная воронка. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил 24 Каналу, чем опасны обломки ракет и дронов.
Важно Возможно другие приоритеты: почему оккупанты не прибегают к массированным ракетным атакам.
Сбитые ракеты и дроны не растворяются в воздухе
Воздушные силы ВСУ во время воздушной тревоги призывают всех украинцев идти в укрытие.
Даже если вы на 100% уверены, что вас прикроет ПВО. Но это не значит, что обломки растворятся в воздухе,
– сказал Игнат.
Он отметил, что обломки сбитых ракет бывают разные. Очевидно, в Бортничах упал очень мощный обломок, поэтому воронка такая большая. Очень хорошо, когда ракета украинского зенитно-ракетного комплекса уничтожает вражескую цель в воздухе и все разрывается на маленькие кусочки прямо в небе.
Впрочем, если зенитная ракета попадет в хвостовую часть ракеты, то боевая часть не взорвется. В таком случае вражеская ракета не полетит в цель, а просто упадет и, возможно, взорвется на земле.
Как и случилось в Бортничах. Поэтому падение обломков могут вызвать такие мощные воронки,
– отметил спикер Воздушных сил ВСУ.
Подобное случается и с "Шахедами". К примеру, мобильная группа расстреливает из крупнокалиберного пулемета дрон, повредив двигатель, и "Шахед" падает, но боевая часть остается. Она может взорваться на земле, а может и не взорваться.
Какую угрозу несут обломки ракет и дронов: смотрите видео
Атака на Киев 11 декабря: коротко
- Российские захватчики в 4 часа утра 11 декабря коварно атаковали Киев баллистическими ракетами. Воздушную тревогу в Киевской области объявили после первых взрывов. Ведь баллистика летит очень быстро и у ПВО есть несколько минут, чтобы отреагировать и сбить враждебные цели.
- В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне атаковали Киевщину восемью баллистическими ракетами. Враг нанес удар с северного направления, вероятно, из Брянской области страны-агрессора. Все ракеты силы ПВО сбили.
- В результате вражеской атаки в Дарницком районе столицы повреждены недостроенное здание. Обломки упали на газон и на территорию магазина-склада. Также в Бортничах повреждено несколько частных домовладений.
- Сейчас известно о 4 пострадавших – 3 женщины и 1 мужчину. Всем пострадавшим медики оказали помощь на месте.