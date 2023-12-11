У мікрорайоні Бортничі, що в Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння частини збитих балістичних ракет пошкоджено декілька приватних будинків та утворилася величезна вирва. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив 24 Каналу, чим небезпечні уламки ракет та дронів.

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Збиті ракети та дрони не розчиняються у повітрі

Повітряні сили ЗСУ під час повітряної тривоги закликають всіх українців йти в укриття.

Навіть, якщо ви на 100% впевнені, що вас прикриє ППО. Але це не означає, що уламки розчиняться у повітрі,

– мовив Ігнат.

Він зауважив, що уламки збитих ракет бувають різні. Очевидно, в Бортничах упав дуже потужний уламок, тому вирва така велика. Дуже добре, коли ракета українського зенітно-ракетного комплексу знищує ворожу ціль у повітрі й все розривається на маленькі шматочки прямо в небі.

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Втім, якщо зенітна ракета влучить у хвостову частину ракети, то бойова частини не підірветься. У такому разі ворожа ракета не полетить в ціль, а просто впаде й, можливо, вибухне на землі.

Як й відбулося у Бортничах. Тому падіння уламків можуть спричиняти такі потужні вирви,

– зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Подібне трапляється й з "Шахедами". Наприклад, мобільна група розстрілює з великокаліберного кулемета дрон, пошкодивши двигун, й "Шахед" падає, але бойова частина залишається. Вона може вибухнути на землі, а може й не вибухнути.

Яку загрозу становлять уламки ракет та дронів: дивіться відео

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