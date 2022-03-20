Ракетный обстрел Киева, акции протеста на Юге: видеодайджест 25 дня войны

20 марта 2022 , 22:26
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Источник:

телеграм Минобороны Украины

Минобороны Украины вечером 20 марта обнародовало дайджест 25-го дня войны России с Украиной. Кадры разрушений являются очередным свидетельством, к каким бесчеловечным действиям прибегают оккупанты.

Храбрый украинский народ продолжает давать отпор врагу. В частности, на Юге страны продолжаются акции против российских захватчиков.

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В видеодайджесте Минобороны упоминает:

  • ракетный обстрел по столице;
  • акции протеста в южных украинских городах;
  • митинг в поддержку Украины в Ереване;
  • как оккупанты задерживали активистов в Бердянске;
  • как украинские герои уничтожали врага из ПТРК;
  • как движение сопротивления взорвало колонну с русскими оккупантами.

Видеодайджест 25 дня войны: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало