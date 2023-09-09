Об этом в эфире национального марафона рассказал председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, передает 24 Канал.

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Вилкул прокомментировал состояние пострадавших в Кривом Роге

Чиновник отметил, что количество пострадавших в городе стало больше. В частности, это 74 человека, 34 из которых находятся в больнице, а 3 - в тяжелом состоянии.

Вчера целый день врачи боролись за их жизнь. У них очень большие травмы: и скелетные, и черепно-мозговые, и ожоги. Но могу сказать, что сейчас к утру состояние их стабильное, и это самое главное,

– рассказал Вилкул.

Он также отметил, что на месте ракетных обстрелов уже второй день работают все службы. Он подчеркнул, что еще трое человек были спасены из-под завалов.

"Могу сказать, что 82 дома повреждены, из них 23 частные, а другие это многоэтажки. Также повреждения получили до 2 тысяч квартир, потому что это плотная застройка в городе", – сказал чиновник.

Вилкул подчеркнул, что люди получают все необходимые стройматериалы, а на месте происшествия работает 48 бригад коммунальщиков. По его словам, электро и водоснабжение возобновили во всех домах, а газоснабжение еще в 6 домах – не восстановлено.

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