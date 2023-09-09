Об этом в эфире национального марафона рассказал председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Он отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, передает 24 Канал.
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Вилкул прокомментировал состояние пострадавших в Кривом Роге
Чиновник отметил, что количество пострадавших в городе стало больше. В частности, это 74 человека, 34 из которых находятся в больнице, а 3 - в тяжелом состоянии.
Вчера целый день врачи боролись за их жизнь. У них очень большие травмы: и скелетные, и черепно-мозговые, и ожоги. Но могу сказать, что сейчас к утру состояние их стабильное, и это самое главное,
– рассказал Вилкул.
Он также отметил, что на месте ракетных обстрелов уже второй день работают все службы. Он подчеркнул, что еще трое человек были спасены из-под завалов.
"Могу сказать, что 82 дома повреждены, из них 23 частные, а другие это многоэтажки. Также повреждения получили до 2 тысяч квартир, потому что это плотная застройка в городе", – сказал чиновник.
Вилкул подчеркнул, что люди получают все необходимые стройматериалы, а на месте происшествия работает 48 бригад коммунальщиков. По его словам, электро и водоснабжение возобновили во всех домах, а газоснабжение еще в 6 домах – не восстановлено.
Что известно о ракетном ударе в Кривом Роге
- Воздушная тревога была объявлена во многих районах Украины примерно в 9:00 8 сентября. Вскоре после этого мощный взрыв раздался в городе Кривой Рог, а сигнал отбоя тревоги раздался ровно в 9:17.
- Объектом российского ракетного удара стало админздание в Кривом Роге. В результате возник пожар, охвативший территорию площадью 200 квадратных метров, в том числе в районе гаражей. Оперативно отреагировав на чрезвычайное происшествие, ГСЧС направила на место происшествия спасателей для ликвидации ситуации.
- Известно, что в результате атаки погиб вольнонаемный работник полиции. Еще несколько правоохранителей получили ранения.
- Все поисково-спасательные работы на месте попадания были завершены. Всего известно уже о 74 пострадавших и одном погибшем в городе.