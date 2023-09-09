Про це в ефірі національного марафону розповів голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він зазначив, що всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, передає 24 Канал.

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Вілкул прокоментував стан постраждалих у Кривому Розі

Посадовець зазначив, що кількість постраждалих у місті стала більшою. Зокрема, це 74 людини, 34 з яких наразі перебувають у лікарні, а 3 – у важкому стані.

Вчора цілий день лікарі боролися за в їхні життя. Вони мають дуже великі травми: і скелетні, і черепно-мозкові, і опіки. Але можу сказати, що зараз на ранок стан їхній стабільний, і це найголовніше,

– розповів Вілкул.

Він також зазначив, що на місці ракетного обстрілу вже другий день поспіль працюють всі служби. Він підкреслив, що ще трьох людей врятували з-під завалів.

"Можу сказати, що 82 будинки пошкоджені, з них 23 приватні, а інші це багатоповерхівки. Також пошкодження отримали до 2 тисяч квартир, бо це щільна забудова у місті", – сказав посадовець.

Вілкул наголосив, що люди отримують всі необхідні будматеріали, а на місці подій працює 48 бригад комунальників. За його словами, електро й водопостачання відновили в усіх будинках, а газопостачання ще в 6 будинках – не відновлено.

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