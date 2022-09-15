Россияне ударили по дамбе на Криворожье, чтобы воспрепятствовать операциям ВСУ на реке Ингулец, – ISW

Российские военные нанесли ракетный удар по дамбе на Криворожье. И сделали они это для того, чтобы помешать проведению операций ВСУ на реке Ингулец.

Контрнаступление ВСУ продолжает набирать бешеные обороты. И именно это очень пугает врага. Поэтому оккупанты делают все возможное для того, чтобы остановить продвижение наших военных. В частности, нанося ракетные удары.

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Враги хотят воспользоваться Ингульцом

Как отметили аналитики из Института по изучению войны, по гидротехнической инфраструктуре Днепропетровщины враги били не просто так. Они делали это для того, чтобы препятствовать предстоящим операциям ВСУ на реке Ингулец. Заметим, что 14 сентября российские военные выпустили 8 ракет по Кривому Рогу. Это стало причиной наводнений, а также отселения людей из ряда улиц.

Своей мишенью враг избрал Карачуновскую дамбу. Напомним, что она расположена вдоль реки Ингулец на западной окраине Кривого Рога. Вследствие этого уровень воды в ней повысился.

Река Ингулец играет немаловажную роль в контрнаступлении вдоль границы между Херсоном и Николаевом.

Этот удар прокомментировал также Алексей Арестович во время эфира с Марком Фейгиным. Советник Офиса Президента подчеркнул, что на правом берегу Днепра сейчас нарастает кризис. По крайней мере, об этом свидетельствует ответная атака со стороны оккупантов.

Они сегодня влупили по переправе в Кривом Роге, ожидая, что по Ингульцу пойдет волна и смоет наши понтоны, переправы, используемые нашими войсками для того, чтобы действовать на этом театре. Это признак, что там постепенно нарастает кризис на правом берегу,

– подчеркнул Арестович.

В то же время составители отчета предполагают, что удар по дамбе враг нанес, чтобы повредить понтонные мосты ВСУ ниже по течению реки. Это предположение имеет право на жизнь, ведь накануне объявляли, что наши военные планируют расширить свой плацдарм через Ингулец близ Давидова брода.

Какими ракетами атаковали Кривой Рог

В ОК "Юг" заметили, что по Криворожью враг выпустил семь крылатых ракет. Если детализировать, то речь идет об аэробалистических снарядах типа "Кинжал" и "Искандер".

Заметим, что "Кинжалы" – ракеты, летящие на огромной скорости. Они могут преодолевать 4 километра в секунду, а запускают такой тип снарядов из авиации. И поскольку скорость колоссальна, то перехватить соответствующую ракету очень сложно. Как отмечают эксперты, для этого необходимы специализированные противоракетные комплексы.

Что касается "Искандера", то его запускают с земли. Такая ракета имеет другую траекторию полета. В то же время ее скорость тоже впечатляет – 8000 километров в час. А обходится один такой снаряд от 1 до 3 миллионов долларов.

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