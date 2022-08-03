Во Львовской области раскрыли детали ракетного удара неподалеку от Радехова

россияне 2 августа нанесли ракетный удар по Львовщине. Попали вражеские войска в объект военной инфраструктуры в Червоноградском районе.

О деталях ракетных обстрелов Львовщины рассказал глава ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что, к счастью, пострадавших нет.

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В результате удара повреждено одно здание

Ракета врага попала в объект военной инфраструктуры возле Радехова. В результате удара повреждено одно здание.

В целом оккупанты выпустили по территории Украины после обеда 2 августа 8 ракет. Запуск производили из региона Каспийского моря. 6 ракет сбили украинские зенитные войска, еще одну – истребитель авиации Воздушных сил.

Взрывы раздались около 18:20

Отметим, что взрывы во Львовской области прогремели во время массовой воздушной тревоги. Сирены звучали во всех областях, за исключением оккупированной Херсонщины. О "прилете" жители области сообщили где-то в 18:24.

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Ракетные обстрелы Украины: последние новости

Смотрите в видео – Максим Козицкий прокомментировал обстрел Львовщины: