Во Львовской области раскрыли детали ракетного удара неподалеку от Радехова
Источник:телеграм Максима Козицкого
россияне 2 августа нанесли ракетный удар по Львовщине. Попали вражеские войска в объект военной инфраструктуры в Червоноградском районе.
О деталях ракетных обстрелов Львовщины рассказал глава ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что, к счастью, пострадавших нет.
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В результате удара повреждено одно здание
Ракета врага попала в объект военной инфраструктуры возле Радехова. В результате удара повреждено одно здание.
В целом оккупанты выпустили по территории Украины после обеда 2 августа 8 ракет. Запуск производили из региона Каспийского моря. 6 ракет сбили украинские зенитные войска, еще одну – истребитель авиации Воздушных сил.
Взрывы раздались около 18:20
Отметим, что взрывы во Львовской области прогремели во время массовой воздушной тревоги. Сирены звучали во всех областях, за исключением оккупированной Херсонщины. О "прилете" жители области сообщили где-то в 18:24.
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Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- Утром 3 августа враг снова ударил по городу Николаев. Снаряды попали в один из супермаркетов, разгорелся пожар.
- По Харькову россияне били ракетами из С-300 из белгорода. Одна из ракет ударила по гражданскому промышленному объекту.
- Над Винницкой и Николаевской областями поработала система ПВО: ракеты сбили.
- О большой угрозе ракетных обстрелов предупреждали в Одесской ОВА. Там подчеркнули: враг готов применить ракетоносители "Калибров".
Смотрите в видео – Максим Козицкий прокомментировал обстрел Львовщины: