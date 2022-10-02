Враг под утро обстрелял Николаев и область: в городе возник пожар, в районе есть погибшие

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Под утро оккупанты обстреляли Николаев, а также область. Известно о погибших в районе.

О ракетных обстрелах Николаева утром сообщил глава ОВА Виталий Ким. Он отметил, что оккупанты обстреливали область как с помощью беспилотников, так и установок С-300.

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Николаев обстреляли ракетами С-300

Виталий Ким отметил, что российские военные около 03:45 били по городу из ЗРК С-300. Зафиксировали попадание вблизи двух четырехэтажек. Это стало причиной возгорания пожара. Кроме того, один из снарядов попал в территорию больницы. Из-за этого ранения получили семь человек.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подчеркнул, что повреждения получили четыре многоэтажки. Он, собственно, уточнил, что пожар вспыхнул на третьем этаже в двух квартирах четырехэтажки. Его удалось оперативно обуздать спасателям.

В ГСЧС также добавили, что еще один пожар вспыхнул во вспомогательном сооружении, расположенном на территории парка. Известно, что огонь удалось ликвидировать.

Кроме того, разрушениям подверглись трансформаторая подстанция, электросети, а также газопровод. Известно, что часть домов по состоянию на 10:00 были без света и газа. На местах работают ремонтные бригады, чтобы устранить последствия удара.

Последствия ракетных обстрелов Николаева / Фото Елизаветы Кротик, Суспильне

Область атаковали дронами-камикадзе

В ОК "Юг" сообщили, что ночью российские захватчики атаковали область семью БпЛА "Шахид-136". Пять из них удалось сбить.

Известно также, что ночью оккупанты обстреляли село Шевченко Шевченковской общины. В результате погибли два человека. Кроме того, частичные разрушения получил жилой дом.

Кроме того, частичные разрушения получил жилой дом. Также раздавались взрывы в селе Калиновка Воскресенской общины. Что касается деталей, то они пока уточняются.

А еще в 04:00 захватчики обстреляли окрестности села Новоалександровка Ингульской общины. Известно, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что в 06.23 поступила информация о взрывах в Запорожье. Заметим, что воздушная тревога в области прозвучала в 06:21. Отбои же прозвучали в 06:44. Известно, что областной центр и окрестности атаковали четырьмя ракетами типа С-300 . Повреждения получила промышленная инфраструктура, а также близлежащие жилые дома. Обошлось без пострадавших.

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