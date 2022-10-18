Из-за обстрела россиян на Николаевщине разрушен дом: есть погибший
Источник:Виталий Ким
Оккупанты продолжают запускать ракеты по Украине. В ночь на 18 октября они били по Николаевщине.
Из-за обстрела был разрушен один из жилых домов. К сожалению, есть погибший.
Читайте также На Николаевщине враг попал в резервуары с маслом: вспыхнул масштабный пожар
Ночью оккупанты попали в дом в Николаеве
Россияне атакуют Юг страны дронами-камикадзе и ракетами. 18 октября они попали в двухэтажный жилой дом Николаева.
По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, ракета с-300 попала в здание и разрушила его. Под завалами спасатели обнаружили тело мужчины.
Спасательно-розыскные работы продолжаются. Глава ОВА рассказал, что оккупанты также полностью разрушили цветочный рынок.
Последствия прилета по цветочному рынку в Николаеве: смотрите видео
Там обошлось без жертв. Кроме того, украинским защитникам удалось сбить 5 дронов-камикадзе в Николаевской области за ночь.
Заметим, что после этого в областном центре и в некоторых районах исчез свет. Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 06:20 в городе возобновили электроснабжение.
Обратите внимание Попадание в фармацевтический склад Николаевской области: Ким ответил, повлияет ли это на ситуацию с лекарствами
Противник использует иранские беспилотники, чтобы терроризировать украинцев
Россияне начали активно использовать дроны типа "Shahed-136" против Украины. Похоже, что оккупанты стали экономнее использовать ракеты, однако не готовы упускать случая нанести разрушения.
Однако украинцы научились довольно ловко сбивать иранские "шахиды". Например, в Воздушном командовании "Центр" поделились, что вечером 17 октября защитники смогли уничтожить 8 дронов-камикадзе.
Опасность обстрелов со стороны России беспилотниками сохраняется. Важно знать, как узнать вражеский дрон и что делать, если вы находитесь под обстрелами.
Что делать, если увидели дрон-камикадзе / Инфографика 24 канала
По теме – Пропагандисты выдали абсурдную версию последствий атаки по Николаеву: смотрите видео