В ночь на 18 июля враг в который раз атаковал Украину – летели "Шахеды" и "Калибры". Их запускали в том числе из временно оккупированного Крыма. В этот раз под удар попали южные области – Одесская и Николаевская. Все крылатые ракеты уничтожили наши ПВО, но их обломки причинили вред.

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Что произошло

Обломок ракеты попал в жилой дом – через крышу прямо в комнату.

Местные жители смогли немного разгрести завал. Под ним был пожилой мужчина, обездвиженный обломком ракеты.

Патрульные полицейские, первыми прибывшие на место происшествия, сняли на видео, как помогают мужчине.

Полиция и местные жители вытаскивают раненого из-под завала: смотрите видео

Мужчина, к которому обращаются "дядя Коля", выжил. Однако жаловался на боль в руке.

У него поломаны ребра и поврежден глаз. До ранений, нанесенных Россией, мужчина пережил инсульт.

Что еще рассказали в полиции

Хотя враг пытается нас уничтожить, украинцы несокрушимы и помогают друг другу, несмотря ни на что. Но следует соблюдать простые правила, которые могут спасти вам жизнь.

Во время воздушной тревоги необходимо:

обращать внимание на сигнал воздушной тревоги и идти в укрытие;

соблюдать правило двух стен;

быть в месте, где нет окон.

не снимать работу ПВО.

Что известно о ночной атаке

В ВСУ рассказали, как в Украине прошла очередная ночь под обстрелами Россией мирных городов. В частности, в Николаеве вспыхнул пожар.

Офис Президента заявил, что цель России – голод и убийства. Вероятно, этот обстрел был связан с зерновым соглашением и попыткой врага отомстить за взрыв на Крымском мосту.