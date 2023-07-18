В ночь на 18 июля враг в который раз атаковал Украину – летели "Шахеды" и "Калибры". Их запускали в том числе из временно оккупированного Крыма. В этот раз под удар попали южные области – Одесская и Николаевская. Все крылатые ракеты уничтожили наши ПВО, но их обломки причинили вред.
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Что произошло
Обломок ракеты попал в жилой дом – через крышу прямо в комнату.
Местные жители смогли немного разгрести завал. Под ним был пожилой мужчина, обездвиженный обломком ракеты.
Патрульные полицейские, первыми прибывшие на место происшествия, сняли на видео, как помогают мужчине.
Полиция и местные жители вытаскивают раненого из-под завала: смотрите видео
Мужчина, к которому обращаются "дядя Коля", выжил. Однако жаловался на боль в руке.
У него поломаны ребра и поврежден глаз. До ранений, нанесенных Россией, мужчина пережил инсульт.
Что еще рассказали в полиции
Хотя враг пытается нас уничтожить, украинцы несокрушимы и помогают друг другу, несмотря ни на что. Но следует соблюдать простые правила, которые могут спасти вам жизнь.
Во время воздушной тревоги необходимо:
- обращать внимание на сигнал воздушной тревоги и идти в укрытие;
- соблюдать правило двух стен;
- быть в месте, где нет окон.
- не снимать работу ПВО.
Что известно о ночной атаке
В ВСУ рассказали, как в Украине прошла очередная ночь под обстрелами Россией мирных городов. В частности, в Николаеве вспыхнул пожар.
Офис Президента заявил, что цель России – голод и убийства. Вероятно, этот обстрел был связан с зерновым соглашением и попыткой врага отомстить за взрыв на Крымском мосту.