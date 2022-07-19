7 ракет по Одесщине: в ОВА рассказали, как удалось избежать жертв

Около полуночи 19 июля враг выпустил по Одесской области сразу 7 ракет. Пострадали 6 человек. В ОВА говорят: жертв нет, ведь люди не проигнорировали сигнал воздушной тревоги.

О последствиях ракетных обстрелов Одесщины рассказал глава ОВА Максим Марченко. Он отметил, что под удар попало один из сел области.

К теме Уничтожены склады, ЗРК и САУ: защитники Юга ответили россиянам на обстрелы

Полностью разрушены три частных дома

Разрушены три жилых дома, повреждены несколько объектов инфраструктуры и частных жилищ.

Жертв удалось избежать из-за того, что абсолютно все жители во время воздушной тревоги прошли в убежища. Именно это спасло их жизнь,

– объяснил Марченко.

Глава ОВА призвал жителей Одесщины внимательно относиться к сообщениям о воздушной опасности и в случае звуков сирен немедленно уходить в укрытие.

Обстрел производился из акватории Черного моря

Ранее сообщили, что в нескольких домах после обстрела начался пожар. С огнем сражались около сотни спасателей и 16 единиц техники.

Обстреливали россияне Одесщину из акватории Черного моря. Враги выпустили сразу 7 ракет, однако одну удалось сбить украинской системе ПВО.

Актуально ВСУ нанесли оккупантам значительные потери: ситуация на основных направлениях фронта

Ситуация в Одесской области: последние новости

Несколько дней назад россияне анонсировали удары по нескольким украинским городам. Мол, там украинские военные "размещают" свои огневые позиции в гражданских объектах. В списке врагов была и Одесса.

16 июля в Одесской области задержали корректировщиков огня. Они общались с россиянами и снабжали ими информацию. Именно благодаря их наводке и атаковали склад в Одессе.

К счастью, тогда никто не пострадал. Охранники вовремя перешли в укрытие.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что, несмотря на проблемы агрессора с ракетами, удары по области продолжатся.

Смотрите в видео об ударе "Калибрамы" по Одесщине: