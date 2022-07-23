Такое мнение 24 каналу высказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она предположила, что враг мог целиться именно туда, где хранится зерно.

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По словам Гуменюк, такое предположение можно сделать, анализируя траекторию ракет, запущенных россиянами.

Высокоточными ракетами бьют туда, куда хотят попасть. Вероятно, что враг хотел нам дать определенный сигнал,

– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".

Подробности ракетного удара

Как сообщила Гуменюк, днем 23 июля россияне запустили по Одесскому порту 4 ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. 2 ракеты сбили силы противовоздушной обороны, еще 2 – попали в объект инфраструктуры порта.

"Вспыхнул пожар, который был быстро локализован и ликвидирован. Пока информации о пострадавших нет", – отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".

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