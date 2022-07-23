Такое мнение 24 каналу высказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она предположила, что враг мог целиться именно туда, где хранится зерно.
Важно На Юге Украины продолжается операция, требующая полной тишины – ОК "Юг"
По словам Гуменюк, такое предположение можно сделать, анализируя траекторию ракет, запущенных россиянами.
Высокоточными ракетами бьют туда, куда хотят попасть. Вероятно, что враг хотел нам дать определенный сигнал,
– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".
Подробности ракетного удара
Как сообщила Гуменюк, днем 23 июля россияне запустили по Одесскому порту 4 ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. 2 ракеты сбили силы противовоздушной обороны, еще 2 – попали в объект инфраструктуры порта.
"Вспыхнул пожар, который был быстро локализован и ликвидирован. Пока информации о пострадавших нет", – отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".
В ОК "Юг" рассказали об атаке по порту Одессы: смотрите видео
Ракетный удар по Одесскому порту: важно
- россияне нанесли целенаправленный удар по порту после того, как 22 июля в Стамбуле подписали Инициативу по созданию гуманитарного коридора для безопасной транспортировки зерна и пищевых продуктов из украинских портов.
- В Министерстве аграрной политики подтвердили информацию о том, что в городе попадание вражеских ракет хранилось зерно, которое должны были отправить на экспорт. В то же время в ведомстве не уточнили, какое количество украинского зерна попало под атаку россиян.
- Позже в ВСУ уточнили, что ракеты врага попали в насосную станцию, из-за чего возник пожар, который вскоре потушили спасатели. Ударной волной повредило дома вокруг порта. В самое хранилище зерна попадания не было.
- Владимир Зеленский на встрече с делегацией Палаты представителей Конгресса США прокомментировал ракетный удар по порту Одессы. Президент Украины подчеркнул, что Россия найдет пути не выполнять зерновое соглашение, несмотря на договоренности.
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что обстрелом порта Одессы россия объявила войну всему миру. Ведь, по его словам, Россия в очередной раз показала, что ей безразлично любые соглашения и правила, существующие между государствами.