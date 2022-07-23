Таку думку 24 каналу висловила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Вона припустила, що ворог міг цілитися саме туди, де зберігається зерно.
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За словами Гуменюк, таке припущення можна зробити, аналізуючи траєкторію ракет, запущених росіянами.
Високоточними ракетами б'ють туди, куди хочуть потрапити. Ймовірно, що ворог хотів нам дати певний сигнал,
– наголосила речниця ОК "Південь".
Подробиці ракетного удару
Як повідомила Гуменюк, вдень 23 липня росіяни запустили по Одеському порту 4 ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. 2 ракети збили сили протиповітряної оборони, ще 2 – влучили в об'єкт інфраструктури порту.
"Спалахнула пожежа, яка була швидко локалізована і ліквідована. Наразі інформації про постраждалих немає", – зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".
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Ракетний удар по Одеському порту: важливо
- росіяни завдали цілеспрямованого удару по порту після того, як 22 липня у Стамбулі підписали Ініціативу щодо створення гуманітарного коридору для безпечного транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів.
- У Міністерстві аграрної політики підтвердили інформацію про те, що у місті влучання ворожих ракет зберігалося зерно, яке мали відправити на експорт. Водночас у відомстві не уточнили, яка кількість українського зерна потрапила під атаку росіян.
- Пізніше у ЗСУ уточнили, що ракети ворога влучили в насосну станцію, через що виникла незначна пожежа, яку невдовзі загасити рятувальники. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо порту. У саме сховище зерна влучання не було.
- Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США прокоментував ракетний удар по порту Одеси. Президент України наголосив, що росія знайде шляхи не виконувати зернову угоду, попри домовленості.
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що обстрілом порту Одеси росія оголосила війну всьому світу. Адже, за його словами, росія вкотре показала, що їй байдуже на будь-які угоди та правила, які існують між державами.