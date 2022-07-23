Таку думку 24 каналу висловила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Вона припустила, що ворог міг цілитися саме туди, де зберігається зерно.

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За словами Гуменюк, таке припущення можна зробити, аналізуючи траєкторію ракет, запущених росіянами.

Високоточними ракетами б'ють туди, куди хочуть потрапити. Ймовірно, що ворог хотів нам дати певний сигнал,

– наголосила речниця ОК "Південь".

Подробиці ракетного удару

Як повідомила Гуменюк, вдень 23 липня росіяни запустили по Одеському порту 4 ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. 2 ракети збили сили протиповітряної оборони, ще 2 – влучили в об'єкт інфраструктури порту.

"Спалахнула пожежа, яка була швидко локалізована і ліквідована. Наразі інформації про постраждалих немає", – зазначила керівниця пресцентру ОК "Південь".

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