До сих пор многие регионы находятся без света, тепла, водоснабжения. Эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский рассказал 24 Каналу, что последствия такой атаки ликвидировать достаточно трудно.

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Чего хотел достичь враг

Россия ударила очень мощно и одновременно по всей Украине. Противовоздушная оборона сработала насколько смогла во время такого массированного удара. Украинские защитники сбили 92 воздушные цели.

Наверное, враг выбрал именно этот период, ориентируясь на ремонтные кампании, которые мы проводили после завершения отопительного сезона,

– сказал Максим Белявский.

Россияне готовились и, к сожалению, смогли провести максимально расширенное нападение, используя все возможные средства поражения. Очевидно, что отразить такой массированный обстрел очень трудно, практически невозможно.

На ситуацию влияет много факторов, но, на мой взгляд, враг не достигнет своей глобальной цели. Вероятно, она заключалась в том, чтобы десинхронизировать энергосистему Украины, то есть разъединить ее на отдельные "энергетические острова" и лишить синхронизации с объединенной системой Украины,

– подчеркнул эксперт по энергетике.

Сейчас, благодаря умелым действиям соответствующих служб, всего этого не произошло. Полного блэкаута по Украине удалось избежать. Однако теперь украинцам стоит экономить электрическую энергию и внимательно следить за информацией от Укрэнерго.

Враг может применять информационно-психологические спецоперации на фоне этих обстрелов и попытаться ввести в заблуждение общество. Поэтому призываю следить только за официальной информацией, сохранять спокойствие, доверять Вооруженным Силам Украины и энергетикам,

– подчеркнул Белявский.

Украине оперативно помогли партнеры

Сейчас для безопасной и бесперебойной работы энергосистемы Украина привлекает аварийную помощь сразу из трех стран. Говорится о Румынии, Словакии и Польше. Партнеры смогли оперативно помочь.

Наша энергосистема синхронизирована с объединенной европейской сетью. Это дает нам устойчивость к мгновенным нагрузкам и разгрузкам,

– отметил эксперт по энергетике.

Он добавил, что враг хотел сделать так, чтобы Украина не получала нужную частоту и не смогла запитать большинство своих энергетических объектов. Однако ему этого не удалось.

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