Дотепер багато регіонів перебувають без світла, тепла, водопостачання. Експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський розповів 24 Каналу, що наслідки такої атаки ліквідувати досить важко.

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Чого хотів досягти ворог

Росія вдарила дуже потужно та одночасно по всій Україні. Протиповітряна оборона спрацювала наскільки змогла під час такого масованого удару. Українські захисники збили 92 повітряні цілі.

Напевно, ворог обрав саме цей період, орієнтуючись на ремонтні кампанії, які ми проводили після завершення опалювального сезону,

– сказав Максим Білявський.

Росіяни готувалися та, на жаль, змогли провести максимально розширений напад, використовуючи всі можливі засоби ураження. Очевидно, що відбити такий масований обстріл дуже важко, практично неможливо.

На ситуацію впливає багато факторів, але, на мій погляд, ворог не досягну своєї глобальної мети. Ймовірно, вона полягала в тому, щоб десинхронізувати енергосистему України, тобто роз'єднати її на окремі "енергетичні острови" та позбавити синхронізації з об'єднаною системою України,

– підкреслив експерт з енергетики.

Наразі, завдяки вправним діям відповідних служб, всього цього не сталося. Повного блекауту по Україні вдалося уникнути. Однак тепер українцям варто економити електричну енергію та уважно стежити за інформацією від Укренерго.

Ворог може застосовувати інформаційно-психологічні спецоперації на фоні цих обстрілів і спробувати ввести в оману суспільство. Тому закликаю стежити лише за офіційною інформацією, зберігати спокій, довіряти Збройним Силам України та енергетикам,

– наголосив Білявський.

Україні оперативно допомогли партнери

Наразі для безпечної та безперебійної роботи енергосистеми Україна залучає аварійну допомогу одразу з трьох країн. Мовиться про Румунію, Словаччину та Польщу. Партнери змогли оперативно допомогти.

Наша енергосистема синхронізована з об'єднаною європейською мережею. Це дає нам стійкість до миттєвих навантажень та розвантажень,

– зауважив експерт з енергетики.

Він додав, що ворог хотів зробити так, щоб Україна не отримувала потрібну частоту та не змогла заживити більшість своїх енергетичних об'єктів. Однак йому цього не вдалося.

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