В результате обстрела объекта инфраструктуры в Сумской области погибли 5 человек, еще 14 ранены
Источник:Дмитрий Живицкий
Россияне в очередной раз прибегли к террористическому акту и 17 октября совершили новый массированный ракетный удар по Украине. От атак противника пострадала и Сумщина.
По состоянию на 21:30 стало известно, что в сутки на Сумщине было около 300 прилетов от российских террористов. Три ракеты ударили по объекту инфраструктуры.
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Последствия ракетных обстрелов россиян по состоянию на 21:30
Как сообщил Глава Сумской ОВА, сейчас продолжаются спасательные работы, однако уже известно, что в результате этого удара есть и раненые, и погибшие. В настоящее время в больнице находятся 14 раненых людей, троих из которых спасли из-под завалов. К сожалению, погибли 5 человек.
От ударов россиян также пострадали 4 общины области. Речь идет о:
- Краснопольскую,
- Шалыгинскую,
- Великописаревскую,
- Середино-Будскую общины.
Их враг обстреливал из минометов, ствольной артиллерии, ракетами из вертолётов, из "Градов" и выпускал автоматные очереди. В результате в Великописаревской общине повреждена линия электросети и горело кукурузное поле, а в Середино-Будской общине ранена женщина, повреждены 6 частных домов и занялись 3 пожара.
Что было известно о жертвах обстрелов раньше
Оккупанты били не только по критической инфраструктуре, но и по гражданским объектам. Из-за ракетного удара возник пожар и произошло разрушение на объекте гражданской инфраструктуры в Роменском районе. Спасателям из-под завалов оперативно удалось спасти двух человек.
К вечеру стало известно и о первых погибших. Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате обстрела погиб по меньшей мере один человек – работник предприятия. Еще два работника получили ранения, а еще одного пропавшего работника ищут.
Появлялась и другая информация. Да, глава Роменского РВА Денис Ващенко сообщал, что в результате обстрела под завалами есть погибшие и раненые, в общей сложности – около четырех человек. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий же сообщал, что из-за атаки оккупантов погибли по меньшей мере 3 человека.
Прокомментировали обстрел и в ГСЧС. Там проинформировали, что из-под завалов удалось спасти двух человек.
Ракетные обстрелы 17 октября: что известно
- Взрывы в этот день звучали в нескольких областях Украины. Да, россияне активно разрушали Киев. Там в Шевченковском районе утром атаковали 5 дронов-камикадзе из Беларуси и Крыма, в результате чего взрыв прогремел в жилом доме. Пока спасатели работали на месте удара, их накрыла вторая волна атаки дронами, в результате чего есть пострадавшие.
- Страна-террорист обстреляла также Днепропетровщину. Там враг ударил ракетами по Каменскому району, где на месте удара вспыхнул пожар. Известно, что пострадало предприятие ДТЭК Энерго, а также есть раненые. Также из-за атак сотни населенных пунктов нашего государства остались без электроснабжения.
- Досталось и Одесщине, где россияне попали в объект инфраструктуры. Однако, к счастью, обошлось без жертв.
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