В результате обстрела объекта инфраструктуры в Сумской области погибли 5 человек, еще 14 ранены

Россияне в очередной раз прибегли к террористическому акту и 17 октября совершили новый массированный ракетный удар по Украине. От атак противника пострадала и Сумщина.

По состоянию на 21:30 стало известно, что в сутки на Сумщине было около 300 прилетов от российских террористов. Три ракеты ударили по объекту инфраструктуры.

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Последствия ракетных обстрелов россиян по состоянию на 21:30

Как сообщил Глава Сумской ОВА, сейчас продолжаются спасательные работы, однако уже известно, что в результате этого удара есть и раненые, и погибшие. В настоящее время в больнице находятся 14 раненых людей, троих из которых спасли из-под завалов. К сожалению, погибли 5 человек.

От ударов россиян также пострадали 4 общины области. Речь идет о:

Краснопольскую,

Шалыгинскую,

Великописаревскую,

Середино-Будскую общины.

Их враг обстреливал из минометов, ствольной артиллерии, ракетами из вертолётов, из "Градов" и выпускал автоматные очереди. В результате в Великописаревской общине повреждена линия электросети и горело кукурузное поле, а в Середино-Будской общине ранена женщина, повреждены 6 частных домов и занялись 3 пожара.

Что было известно о жертвах обстрелов раньше

Оккупанты били не только по критической инфраструктуре, но и по гражданским объектам. Из-за ракетного удара возник пожар и произошло разрушение на объекте гражданской инфраструктуры в Роменском районе. Спасателям из-под завалов оперативно удалось спасти двух человек.

К вечеру стало известно и о первых погибших. Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате обстрела погиб по меньшей мере один человек – работник предприятия. Еще два работника получили ранения, а еще одного пропавшего работника ищут.

Появлялась и другая информация. Да, глава Роменского РВА Денис Ващенко сообщал, что в результате обстрела под завалами есть погибшие и раненые, в общей сложности – около четырех человек. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий же сообщал, что из-за атаки оккупантов погибли по меньшей мере 3 человека.

Прокомментировали обстрел и в ГСЧС. Там проинформировали, что из-под завалов удалось спасти двух человек.

Ракетные обстрелы 17 октября: что известно

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