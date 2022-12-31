Предновогодний массированный удар: большинство ракет сбили авиация и ПВО
Источник:Александр Павлюк
Сегодня, 31 декабря, россияне организовали массированный ракетный обстрел Украины. Силы ПВО сбили большую часть ракет, но, к сожалению, не обошлось без разрушений и пострадавших.
Перед Новым годом идет очередная коварная и циничная ракетная атака врага. Оккупанты попали в частный дом и гостиницу.
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Сухопутные войска прокомментировали атаку России 31 декабря
Заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк сказал, что большее количество воздушных целей сбили украинская авиация и силы ПВО. Однако в Соломенском районе ракетным ударом поврежден частный дом, а в Печерском районе ракета попала в гостиницу. Кроме того, есть разрушения в Голосеевском районе.
Для оккупантов не существует законов и обычаев ведения войны. Они думают, что одолели нас: если не на поле боя, то разрушив наши города. Но в этот, как и каждый следующий раз, они обречены на поражение. Потому что мы – несокрушимые. Потому что мы не прекратим бороться: пока не вернем себе каждый сантиметр нашей земли,
– сказали Сухопутные войска.
Атака врага продолжаетсяВажно. На момент написания этой статьи по всей Украине до сих пор объявлена воздушная тревога, в Киевской области и в Киеве работает ПВО. В Сухопутных войсках отметили, что атака врага продолжается.
Все в максимальной концентрации, продолжаем работать. Сохраняем спокойствие, держим строй! Вместе к Победе,
– говорится в сообщении.
В Киеве от ракетных обстрелов погиб человек
- Сегодня россияне нанесли террористический удар по Киеву, над столицей сбили 7 воздушных целей. Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах.
- В Соломенском районе погиб пожилой мужчина. Также во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии.
- Всего в результате ракетных обстрелов зафиксировано 16 раненых.