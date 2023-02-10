Дроны пытаются выявить позиции ПВО, ракеты – их обойти: как Россия изменила тактику обстрелов

Сегодня, 10 февраля, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Сейчас можно констатировать, что они изменили свою привычную тактику.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко. По его словам, российские захватчики рассчитывают на массовость. Но нехватку ракет они собираются перекрыть беспилотниками.

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Новая тактика российских оккупантов

Как отметил Романенко, российские захватчики пытаются более массово использовать беспилотники, на которые Украина тратит драгоценные ракеты. Так оккупанты пробуют выяснить, где расположены средства ПВО.

Кроме того, они усовершенствовали тактику. Сначала разведывают позиции наших ЗРК с помощью беспилотников. А потом запускают крылатые ракеты, чтобы обойти эти зоны,

– отметил Романенко.

Романенко рассказал о новой тактике оккупантов во время массированных ударов: смотрите видео

Крылатые ракеты сложны для сбивания из-за того, что они могут совершать значительное количество разворотов во время подлета к цели. Сбивать их выходит тогда, когда точно удается вычислить маршрут.

Крылатые ракеты удастся сбить только тогда, когда удается точно отследить маршрут. Тогда можно использовать либо ЗРК, либо истребители, либо мобильную группу на пути дрона,

– подчеркнул Романенко.

Российские ракеты пересекли территорию Молдовы и Румынии.