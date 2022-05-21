Ракетный обстрел в Ровенской области: глава ОВА рассказал о состоянии пострадавших
Источник:телеграмм Виталия Коваля
Российский враг не прекращает наносить удары по мирным городам Украины. 21 мая атаковал ракетами Ровно.
Коваль рассказал о состоянии пострадавших от удара по Ровно
Около 10:30 в большинстве областей Украины, в том числе Ровенской, объявили о воздушной тревоге. Да, именно во время воздушной тревоги враг нанес по области ракетный удар. Жертв нет, есть только пострадавшие. Большинство в хорошем состоянии. Об этом заявил начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
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Посетил пострадавших от ракетных ударов в одном из медучреждений области. Большинство чувствуют себя хорошо. Настроение хорошее. Хотят как можно скорее вернуться домой,
– заявил он.
Также Коваль напомнил о утреннем ударе по Ровенской области. Две вражеские ракеты попали в военную инфраструктуру. К счастью, обошлось без жертв, впрочем, есть шесть пострадавших. Они в стабильном состоянии, пока им ничего не угрожает.
Глава Ровенской ОВА посетил пострадавших от ракетного удара / Фото с телеграммы Виталия Коваля
Глава Ровенской ОВА в больнице посещает пострадавших от ракетного удара / Фото с телеграммы Виталия Коваля
Ракетный удар в Ровенской области: коротко
В субботу, 21 мая, российские кафиры нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области . На место выехали соответствующие службы. Поскольку этот военный объект деталей не сообщают. Единственное, что известно – обошлось без жертв, но ранения получили 6 человек. В настоящее время они находятся в стабильном состоянии.
Ракетный удар по области нанесли во время воздушной тревоги, которая прозвучала около 10:30 в большинстве областей Украины. Отбой объявили уже в 12.04. По словам местных, слышали 2 мощных взрыва и почувствовали, как затряслись стекла на окнах.
Впрочем, около 15:00 Виталий Коваль попросил жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие. последующих 24 часов. Также призвал воздержаться от массовых мер. Дело в том, что существует высокая угроза повторных атак российского врага.Внимание! В какой области вы бы ни находились, когда слышите сигналы воздушной тревоги, не игнорируйте их и сразу направляйтесь в ближайшее укрытие. Ведь враг не предсказуем, и может нанести удар где угодно. Помните, это ваша безопасность!