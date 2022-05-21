Ракетный обстрел в Ровенской области: глава ОВА рассказал о состоянии пострадавших

Российский враг не прекращает наносить удары по мирным городам Украины. 21 мая атаковал ракетами Ровно.

Коваль рассказал о состоянии пострадавших от удара по Ровно

Около 10:30 в большинстве областей Украины, в том числе Ровенской, объявили о воздушной тревоге. Да, именно во время воздушной тревоги враг нанес по области ракетный удар. Жертв нет, есть только пострадавшие. Большинство в хорошем состоянии. Об этом заявил начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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Посетил пострадавших от ракетных ударов в одном из медучреждений области. Большинство чувствуют себя хорошо. Настроение хорошее. Хотят как можно скорее вернуться домой,

– заявил он.

Также Коваль напомнил о утреннем ударе по Ровенской области. Две вражеские ракеты попали в военную инфраструктуру. К счастью, обошлось без жертв, впрочем, есть шесть пострадавших. Они в стабильном состоянии, пока им ничего не угрожает.



Глава Ровенской ОВА посетил пострадавших от ракетного удара / Фото с телеграммы Виталия Коваля



Глава Ровенской ОВА в больнице посещает пострадавших от ракетного удара / Фото с телеграммы Виталия Коваля