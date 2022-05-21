Ракетный обстрел в Ровенской области: глава ОВА рассказал о состоянии пострадавших

21 мая 2022 , 19:04
Читати новину українською

Источник:

телеграмм Виталия Коваля

Российский враг не прекращает наносить удары по мирным городам Украины. 21 мая атаковал ракетами Ровно.

Коваль рассказал о состоянии пострадавших от удара по Ровно

Около 10:30 в большинстве областей Украины, в том числе Ровенской, объявили о воздушной тревоге. Да, именно во время воздушной тревоги враг нанес по области ракетный удар. Жертв нет, есть только пострадавшие. Большинство в хорошем состоянии. Об этом заявил начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Главное Ракетный удар по Ровенщине и 28 850 уничтоженных кафиров: основное за 87 день войны

Посетил пострадавших от ракетных ударов в одном из медучреждений области. Большинство чувствуют себя хорошо. Настроение хорошее. Хотят как можно скорее вернуться домой,
  заявил он.

Также Коваль напомнил о утреннем ударе по Ровенской области. Две вражеские ракеты попали в военную инфраструктуру. К счастью, обошлось без жертв, впрочем, есть шесть пострадавших. Они в стабильном состоянии, пока им ничего не угрожает.


Глава Ровенской ОВА посетил пострадавших от ракетного удара / Фото с телеграммы Виталия Коваля


Глава Ровенской ОВА в больнице посещает пострадавших от ракетного удара / Фото с телеграммы Виталия Коваля

Ракетный удар в Ровенской области: коротко

В субботу, 21 мая, российские кафиры нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области . На место выехали соответствующие службы. Поскольку этот военный объект деталей не сообщают. Единственное, что известно – обошлось без жертв, но ранения получили 6 человек. В настоящее время они находятся в стабильном состоянии.  

Ракетный удар по области нанесли во время воздушной тревоги, которая прозвучала около 10:30 в большинстве областей Украины. Отбой объявили уже в 12.04. По словам местных, слышали 2 мощных взрыва и почувствовали, как затряслись стекла на окнах.

Впрочем, около 15:00 Виталий Коваль попросил жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие.   последующих 24 часов. Также призвал воздержаться от массовых мер. Дело в том, что существует высокая угроза повторных атак российского врага.

Внимание! В какой области вы бы ни находились, когда слышите сигналы воздушной тревоги, не игнорируйте их и сразу направляйтесь в ближайшее укрытие. Ведь враг не предсказуем, и может нанести удар где угодно. Помните, это ваша безопасность!

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ на 87-й день войны: смотрите видео